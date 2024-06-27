辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺100萬」赴日工作：這3點狂勝台灣

▲科技業工程師在台灣是人人搶進的高薪工作。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

圖文／CTWANT

許多人對科技業的第一印象總是高薪，因此有不少人擠破頭都要進到竹科工作。一名曾在竹科上班過的工程師分享，放棄竹科高薪到日本工作，雖然年薪比較少，但日本生活品質較好、工作型態及交通也較優，如果再給他選擇一次，肯定毫不猶豫選擇留在日本。

原PO在Threads發文指出，自己電機系畢業，在竹科上班過，如果當初繼續留在竹科，領得一定比現在多，同學、朋友基本上年薪300萬以上，而自己現在大約年薪1000萬日幣，約台幣200萬左右，然而生活品質日本屌打竹科，也屌打台北，在竹科3房大概要2500萬以上台幣，但在東京買3房，匯率大概1500萬不到，馬路寬敞、空氣宜人、綠地超多。

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至於工作型態，原PO表示，記得第一份工作在竹科很常半夜會接到電話，叫他起床處理事情，當初白頭髮超多，加班破100小時都很正常，現在基本上在家上班，根本沒有加班這種事情，還多了很多時間可以發展興趣跟副業。

原PO提到，日本有全世界最方便的大眾捷運系統，上班基本上搭電車就可以到，在台灣除了騎機車的風險，還有上下班的塞車時間，過高的交通死亡率，怎麼看都認為上班搭電車滑手機最舒服。

原PO也直言，「有人說過千金買鄰，我認為代表的意思包含環境、人文、教育等等，這些都是我認為台灣目前比不上的，你說要不要回台灣領300萬以上台幣，還是留在日本領1000萬日幣，我一定毫不猶豫選擇留在日本。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「2024的好處是只要有能力，大家都能待在自己喜歡的國家」、「日本200萬能輕鬆買房，又能買到好的交通人文環境，真的比台灣300萬強太多了」、「算是同意你的看法」、「你漏說了竹科的300萬年薪，輕鬆賺還是不輕鬆」。

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