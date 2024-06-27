小心房產詐騙！永慶攜手里長、警方辦防詐公益講座

▲小心房產詐騙！永慶房屋攜手里長、警方辦防詐公益講座。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

圖、文／永慶房屋提供

近年社會詐騙集團及詐騙手法層出不窮，導致人心惶惶，為了提高民眾防詐騙的觀念，永慶房屋攜手臺北市政府警察局大安分局、台北市大安區光武里、建安里、建倫里、正聲里、華聲里、仁愛里，以及車層里等7個里的里長，舉辦「預防房屋詐騙/網路電信詐騙公益講座」，守護里民的身家財產安全。

訊息真假如何分辨？ 大安分局：電話求證最安全

「預防房屋詐騙/網路電信詐騙公益講座」揭露近年常見或民眾容易忽略輕忽的詐騙手法，並提供民眾預防詐騙的措施。近期最常發生的詐騙如「假投資(假交友)」、「網路購物及假買家」、「假冒公家機關」，以及親友LINE或IG遭盜用後，以急需用錢名義借錢等。

台北市警察局大安分局沈文警官向民眾們分析被害人如何被引導才會受騙，並且現場教導民眾如何識破詐騙集團招式。常見的「假投資」，詐騙集團會透過臉書等網路社群來認識被害人，再假借投資股票、虛擬通貨的名義，吸引民眾加入LINE投資群組，騙取民眾的投資金，但當民眾想拿回獲利時，就會被踢出群組。大安分局呼籲，投資都要透過合法管道，標榜穩賺不賠、高獲利，很有可能就是詐騙，千萬要小心！

▲台北市警察局大安分局警官沈文提醒，遇到任何可疑訊息一定要撥打165防詐專線求證。

也會有詐騙集團盜用民眾的Line、臉書等社群，再以盜用的帳號傳訊息給親友，請親友點詐騙連結、騙取手機號碼，或者是幫忙匯款；又或是假冒健保局、電信公司或其他公家機關，謊稱受害者觸犯法律，要民眾配合交出銀行帳戶資訊。遇到這樣的狀況，都請直接撥電話給親友、或詢問來電者的所屬單位，掛斷電話後直接向該單位求證。大安分局提醒，遇到任何可疑訊息一定要撥打165防詐專線求證。

不動產也會被騙！申請「地籍異動即時通」幫你把關

「不動產詐騙」越來越多，但卻是民眾常忽略的詐騙手法！永慶房屋客法部經理楊智筌說明，由於不動產總價高，詐騙集團只要成功，騙取的金額可能是其他類型詐騙的好幾倍、一般民眾對不動產的專業知識不熟悉、再加上普遍認為不動產有登記，不易移轉，因此警戒心不足，更加容易上當。

▲永慶房屋以「小心房產詐騙 買賣租才安心」為題，向里民說明不動產詐騙。

常見的不動產詐騙有「假行情」、「假中人，真騙錢」、「假債權，真過戶」等幾個不同的手法。多數都是利用民眾對於買賣屋的流程不清楚，成功詐騙！楊智筌說明，「假行情」是黑心房仲聯手投機客，先提供不完整或偏頗的行情資訊，讓屋主以低價售屋，短期內再以高價再轉手賣出，黑心仲介就可賺取2次服務費及價差。至於「假中人，真騙錢」與「假債權，真過戶」，則是詐騙集團假扮房仲、代書、債主的身分，或以盜取民眾個資等手法，騙取買房款或違法將房屋過戶！

永慶房屋店長洪國泰表示，詐騙猖獗，儘管金融機構、警察們已加強合作拘捕詐騙集團，但詐騙手法多樣又難抓，民眾提高警覺、了解詐騙手法，也是有效遏止詐騙的方法之一。永慶房屋身為房仲第一品牌，除了提供消費者誠實、安心的購售屋服務外，也善盡企業社會責任，邀請里長、警察局等一起舉辦防詐講座，教導民眾如何辨別詐騙，更讓大家都具備防詐騙觀念。

楊智筌提醒，預防不動產詐騙最簡單也最重要的方式，就是買賣、租賃不動產都要找有信譽、誠實的仲介公司服務；買賣房屋時，要將買房款匯款至「信託帳戶」，不要匯款到個人帳戶；若有房子出租，不要將戶籍設在出租的房子下，以免個資被盜取。也提醒民眾申請內政部「地籍異動即時通」服務，作為不動產產權的最後一道的守門員，避免不動產在不知不覺中被不法移轉！