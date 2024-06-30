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經濟部4項新措施登場　這些商品完成檢驗才可販售

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

即將進入7月，經濟部公告4項攸關民眾權益的重大政策或措施，包括濾（淨）水器應完成檢驗程序才能販售；提升螢光燈管、安定器內藏式螢光燈泡及緊密型螢光燈管等3項產品能效基準，促使低效率螢光燈類產品退場，引領產業轉型與加速普及LED高效照明產品。

一、訂定「應施檢驗濾（淨）水器商品之相關檢驗規定」
 為保障消費者權益，標準局公告訂定應施檢驗濾（淨）水器相關檢驗規定，自今年7／1起，應依規定完成檢驗程序，符合檢驗規定後，始得運出廠場或輸入，於國內市場陳列或銷售。

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二、修正「應施檢驗開飲機等3項商品之相關檢驗規定」
 為保障消費者權益，標準局公告修正開飲機等3項一般家用電器商品相關檢驗規定，自今年7／1起擴大列檢範圍，增加氫水機及增加水質檢測項目，應依規定完成檢驗程序，符合檢驗規定後，始得運出廠場或輸入，於國內市場陳列或銷售。

三、3項螢光燈類產品新容許耗用能源基準（MEPS）實施
 因應淨零碳排國際趨勢，且考量環保與節能需求，能源署2022年9月公告修訂螢光燈管、安定器內藏式螢光燈泡及緊密型螢光燈管等3項螢光燈類產品MEPS，自今年7／1起提升產品能效基準，促使低效率螢光燈類產品退場，引領產業轉型與加速普及LED高效照明產品，民眾可逐步汰換家中老舊螢光燈類產品，改用高效率的LED燈，於日常生活中節電。

四、發明專利再審查加速審查
 經濟部智慧財產局推動「發明專利再審查加速審查方案」，針對再審查時，申請人願積極配合審查而進行修正者，實施加速審查，智慧局將進行收件及審查相關資訊系統調整、內部訓練及對外宣導，鼓勵申請人積極配合修正，協助產業快速進行專利布局，儘早取得專利，提升審查效能，使申請人和智慧局共創雙贏，預計今年9／1起試行1年。

關鍵字： 經濟部新法規消費者權益LED燈專利布局

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