嫌00940配息太少「全賣掉拿回20萬」！網推改買00919：絕對穩

▲原PO抱怨配息太少。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

擁有96萬股民的元大台灣價值高息（00940）公告，首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%，就有網友抱怨，配息少得可憐，要把手上的00940全賣掉，拿20萬的資金，改買投00878或00919，求問推薦哪一檔？對此，網友狂推00919，「這幾次配息一次比一次高」。

有網友在PTT發文，「940配息0.05…大家留得住嗎？」投入20萬購買了00940，看到公告寫著配息僅有0.05元，感到十分失望，且在配息公布後，股價甚至下跌了，也不確定是否能成功填息，「台灣價值就是一場騙局嗎？」

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他決定趁現在還沒賠錢時，把手上00940全賣掉，「就算ETF本身就是該長抱，我也要回頭去抱殖利率更好的」，賣掉後有20萬的資金，考慮買00878或00919。他分析，00919剛除息，現在是進場的好時機，配息0.7元很不錯，成長性更好；而00878配息0.51，年化9%，且股價持續上升，適合長期投資。

貼文曝光，不少投資人也搖頭，「我也賣了，配息0.05到底是什麼」、「早就認賠轉別支了，爛死」、「小賺2K落跑」、「早換掉了還被韭笑，隨便配都比0.05多」、「今天跑一堆，之後也填息不了吧」、「之前9.93我就跑了，早點覺醒是好的」、「看配息率還是報酬率都不會挑940」。

網友推薦原PO買00919，「我是只買919，878就原本的好好放著配就行」、「919成長空間比較大」、「只買919，絕對不放手，三個月領一次零用錢」、「919這幾次配息一次比一次高，也每次都有填息，絕對穩」。

其他網友則推薦另外幾檔ETF，「00929，這次應該會調高配息，如果超過0.25真的超香」、「買00946啊」、「00929也可以買」、「第一天就停損繼續買正2了」。