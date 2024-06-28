ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中國航運榮譽董事長彭蔭剛過世　家屬依其遺願低調從簡

▲彭蔭剛控告王定宇妨礙名譽案決定繼續上訴。（圖／記者張佩芬攝）

▲彭蔭剛關心國事，主張兩岸和平，曾多次自包腰包購買版面刊登建言。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中國航運榮譽董事長、海基會董事彭蔭剛在本月24日因罹患胰臟癌過世，享壽89歲，家屬遵其遺願，26日的告別式簡單低調，僅少數至親好友出席，業界都未接獲訃告。

彭蔭剛是非常熱血的個性，生前因關心國事與兩岸關係，長期以來包括國民黨對總統候選人的安排、民進黨兩岸政策與去蔣化、2022年8月美國國會眾議院議長裴洛西訪台等等，都曾親自掏腰包，在媒體刊登大篇幅的建言，主要是主張兩岸同胞都是中國人，台灣人要的是兩岸和平，兩岸不打仗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭蔭剛是在2017年發現罹患胰臟癌，在振興醫院手術後復原順利，2019年年底捐款2百萬美元，供振興購買醫療器材；他也曾因陸軍(黃埔)官校校歌與國民黨有關，預算遭到民進黨凍結，以校友的身分在媒體刊登建言，並以校友身分捐款333萬7千元，希望維護陸官的歷史傳統。

彭蔭剛是是前警備總司令彭孟緝的長子，香港前行政長官董建華的妹婿，雖然身分特殊，他並不避諱，屢次勇敢公開提出國是建言。

彭蔭剛在2019年的今天(6月28日)召開中航董事會，將公司董事長職務交給他的長子彭士孝，已經順利完成交棒。

關鍵字： 中國航運榮譽董事長彭蔭剛過世低調從簡

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

赴陸旅遊警示調為「橙燈」　旅行社、航空雙雄臉綠

赴陸旅遊警示調為「橙燈」　旅行社、航空雙雄臉綠

陸委會27日下午宣布，將赴陸旅遊警示黃色調升為「橙色」，呼籲國人避免非必要旅行，讓旅行社業者怒轟完全是政治迫害，相關個股今（28）日也應聲走跌，旅天下（6961）、雄獅（2731）盤中跌逾3％，山富（2743）、五福（2745）盤中都跌逾2％。航空雙雄則跌逾1％。

2024-06-28 13:12
日商超優福利搶人！　台籍設備工程師曝想加入「必備人格特質」

日商超優福利搶人！　台籍設備工程師曝想加入「必備人格特質」

在科技業普遍高薪下，員工福利儼然成為廠商搶人才的重要利器，特別以優秀福利著稱的外商，更是不少畢業生的工作首選，全球半導體設備大廠東京威力科創（TEL）一名員工就現身說法，除了分享外派日本工作的心路歷程外，更透露在日商工作最吸引人的福利及想進日商必備的人格特質。

2024-06-28 10:43
童子賢憂台灣拚AI淪代工　謝金河5觀點讚電子業走出「毛三到四」

童子賢憂台灣拚AI淪代工　謝金河5觀點讚電子業走出「毛三到四」

和碩（4938）董事長童子賢發表「台灣AI別淪代工說」引發多方論戰。財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文以5 大觀點，讚台灣電子業走出「毛三到四」困境，他認為，台商努力創新，在利基市場下功夫，並且放棄低毛利的「大色貨」，這是這些年毛利率提升的關鍵。

2024-06-28 13:36
快訊／日圓現鈔刷0.2055史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.5萬日圓

快訊／日圓現鈔刷0.2055史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.5萬日圓

日圓兌美元今（28）日亞洲盤早盤貶破161，台灣銀行日圓現鈔賣出價早上約九點半掛「0.2055」史上最甜價，拿新台幣10萬元可比今年1月初今年最差換匯價多換逾3.5萬日圓，等於多吃35碗價值1,000日圓的拉麵。

2024-06-28 09:59
加油等等　下周汽油擬調降0.1元、柴油降0.2元

加油等等　下周汽油擬調降0.1元、柴油降0.2元

以色列與黎巴嫩真主黨戰情升溫，加上美國6月標普全球製造業PMI初值創高，預計國際油價將攀升，不過，中油啟動平穩機制，預計下周國內汽油每公升調降0.1元，柴油調降0.2元。

2024-06-28 10:37
規模衝破5兆　集保打造「ETF觀測站」今上線

規模衝破5兆　集保打造「ETF觀測站」今上線

ETF市場發展蓬勃，截至今（113）年5月底，規模已達5兆元，儼然成為現今最受歡迎的投資工具。為了宣導投資人正確的ETF投資觀念，提高投資風險意識暨優化ETF相關資訊查詢的便利性，集保結算所統整證交所、櫃買中心及投信投顧公會之ETF各項商品資訊，在基金資訊觀測站打造ETF資訊單一查詢入口—「ETF觀測站」，讓投資人得以一鍵查詢與下載各類ETF資訊，大幅提升資訊取得的便利性。

2024-06-28 12:29
台達電股價刷新高！市值破兆元　外資調高目標價衝428元

台達電股價刷新高！市值破兆元　外資調高目標價衝428元

台達電（2308）今（28）日早盤股價衝至396元創新高，美系外資出具最新報告，看好受惠伺服器／資料中心的內容及價值成長推動毛利率及投資價值，調高目標價，由原先的360元調高至428元；同時調高今年起連3年每股盈餘預估值。

2024-06-28 12:11
IMF示警Fed應保持謹慎　「至少等到年底再降息」

IMF示警Fed應保持謹慎　「至少等到年底再降息」

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva在27日表示，聯準會（FED）應該至少等到年底才開始降息。她強調，美國是唯一一個經濟增速高於疫情前水準的20國集團（G20） 經濟體，「強勁」成長顯示通膨持續存在上行風險。

2024-06-28 11:35
大陸電商貨缺空運艙位　以海運快遞運來台轉空運

大陸電商貨缺空運艙位　以海運快遞運來台轉空運

大陸電商貨出口熱絡，由於大陸航空貨運艙位不足，出現空轉海，再轉空的海空聯運方式，一家大型攬貨公司指出，公司每周約有10-15大箱(40呎櫃)電商貨運以經營海運快遞的「台北快輪」、「華航三號」自福建馬尾與平潭運到台北港，再轉桃園分拆後轉運，絕大多數是運往美國。

2024-06-28 15:21
1000萬買高股息ETF「全在老婆名下」！過來人示警1事：早晚會大吵

1000萬買高股息ETF「全在老婆名下」！過來人示警1事：早晚會大吵

結婚之後財務要如何管理，讓不少夫妻感到困擾，稍有不慎就可能引發爭執，一名人夫表示，長期以來買股票都是用妻子名字的帳戶，因為證券APP可以同時雙登，也已經習慣了，累積近1000萬元的資金在妻子名下。對此，網友紛紛提醒，「唯一風險就老婆跑了」、「離婚的時候會很麻煩」。

2024-06-28 14:50

讀者迴響

熱門新聞

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

揪全家買00940「自己先下車」　他見配息糗了

只剩3天！想買第二張意外醫療實支　找這3家保險公司

雲豹能源明起關緊閉！　與森崴並列16檔注意股

長榮除息首日最高填6成　下波陽明接棒

快訊／日圓現鈔刷0.2055史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.5萬日圓

讚打工「時間彈性、錢不少」　他卻點出隱憂

高鐵特區加持雲林虎尾鎮　美女房仲曝千萬元最搶手

三民登高雄房市交易熱區　專家曝：2區最熱門

震撼海運界　中遠海運為搶造海岬型船20年來首次向日本詢價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366