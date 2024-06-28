中國航運榮譽董事長彭蔭剛過世　家屬依其遺願低調從簡

▲彭蔭剛關心國事，主張兩岸和平，曾多次自包腰包購買版面刊登建言。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中國航運榮譽董事長、海基會董事彭蔭剛在本月24日因罹患胰臟癌過世，享壽89歲，家屬遵其遺願，26日的告別式簡單低調，僅少數至親好友出席，業界都未接獲訃告。

彭蔭剛是非常熱血的個性，生前因關心國事與兩岸關係，長期以來包括國民黨對總統候選人的安排、民進黨兩岸政策與去蔣化、2022年8月美國國會眾議院議長裴洛西訪台等等，都曾親自掏腰包，在媒體刊登大篇幅的建言，主要是主張兩岸同胞都是中國人，台灣人要的是兩岸和平，兩岸不打仗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭蔭剛是在2017年發現罹患胰臟癌，在振興醫院手術後復原順利，2019年年底捐款2百萬美元，供振興購買醫療器材；他也曾因陸軍(黃埔)官校校歌與國民黨有關，預算遭到民進黨凍結，以校友的身分在媒體刊登建言，並以校友身分捐款333萬7千元，希望維護陸官的歷史傳統。

彭蔭剛是是前警備總司令彭孟緝的長子，香港前行政長官董建華的妹婿，雖然身分特殊，他並不避諱，屢次勇敢公開提出國是建言。

彭蔭剛在2019年的今天(6月28日)召開中航董事會，將公司董事長職務交給他的長子彭士孝，已經順利完成交棒。