大陸電商貨缺空運艙位　以海運快遞運來台轉空運

▲台灣航空貨運運力充足，提供大陸電商或轉口艙位。(圖／華航提供)

記者張佩芬／台北報導

大陸電商貨出口熱絡，由於大陸航空貨運艙位不足，出現空轉海，再轉空的海空聯運方式，一家大型攬貨公司指出，公司每周約有10-15大箱(40呎櫃)電商貨運以經營海運快遞的「台北快輪」、「華航三號」自福建馬尾與平潭運到台北港，再轉桃園分拆後轉運，絕大多數是運往美國。

對此經營海運快遞的台北港國際物流公司表示，去年下半年開始就有大陸電商貨以海空聯運方式運送，且貨量在持續增加，但因為都是由託運人或海空運承攬業自行安排拖車運往桃園機場，到遠雄港、華儲、榮儲等分拆打板後轉空運，因此公司沒有掌握實際貨量。

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經營「台北快輪」、「華航三號」的華岡集團，也是台北港國際物流公司大股東，該公司表示，目前兩艘船每周合計提供五個航班，也就是海關有上班的周間每天都有一班，船隻為求快速，採取不等貨政策，一律當天結關當天開航，因此貨多半沒有裝滿就開出，以符合海運快遞精神。

攬貨業者指出，由於疫情前美中每周客運直飛航班有300多班，疫後因中美關係不佳，目前每周僅飛50個航班，而且還沒飛滿，能夠提供的機腹載貨空間很有限，因此大量貨載以陸運或海運轉到香港與台灣轉運，是原來要以空運運送的貨載，不是一般的海轉空貨物，目前很少看到真正的海轉空貨運，主要是即使海空運價差縮小，一般商品還是付不起空運費。

根據桃園機場公司統計，航空貨運的轉口貨一直是高於進出口貨，今年5月進出口貨共約9.51萬噸，轉口貨有9.53萬噸。