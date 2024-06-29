7月起房屋稅最多貴4倍　稅務單位曝「戶籍是關鍵」

▲房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

囤房稅2.0即將在今年7月份正式上路，影響最大的仍為多屋族的民眾；台中市政府地方稅務局表示，由於自住房屋增訂須設戶籍要件，建議民眾應先檢視房屋現值核定情形，並提前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率，達成節稅目標。

稅務局說明，因新制房屋稅申請自住住家用的條件，除須符合無出租、無營業，並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女合計持有全國不超過3戶之外，7月1日起必須要有本人、配偶或直系親屬任何一人於該屋設立戶籍，才能適用房屋優惠稅率1.2%；所以未辦竣戶籍登記的房屋，無法適用自住用優惠稅率，將改按非自住住家用稅率課徵，依財政部公告基準，非自住住家用房屋按所有人全國持有戶數採差別稅率課徵，最低3.2％，最高可到4.8％，與自住用稅率最大將相差4倍之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該局強調，在7月1日囤房稅2.0上路後，戶籍設立在哪也是一大學問。因新成屋或是總樓層數愈高的房屋，評定現值較高，若再乘上高稅率，房屋稅額勢必更高，因此，同樣是自住房屋，建議可優先選擇現值較高的房屋來設立戶籍，以適用自住住家用房屋稅率，稅金就會比較節省。

稅務局提醒，如果自住房屋尚未辦竣戶籍登記，最遲須於2025年期房屋稅開徵40日（即2025年3月22日，適逢假日，順延至同年月24日）以前遷入戶籍並提出申報，且符合自住條件，就可以適用自住住家用稅率；如果房屋使用情形已變更為自住使用，也請於上開期限內提出申報。未於期限內提出申報者，將自申報之次期開始適用。