新光金出嫁台新波折！中信搶親　 財顧爆大股東喬不攏卡關

▲新光金與台新金合併變數仍多，左為新光金創辦人吳東進，右為台新金董事長吳東亮。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）談合併，風風雨雨走過逾20個年頭，上個月還殺出程咬金中信金（2891）搶親，其實，台新金想合併新光金檯面下動作是從來沒有停過，且一直希望能「加速進行」，但以財顧眼光來看，「大股東們缺乏共識」會讓合併路多生波折。

據了解，5月中旬新光金創辦人吳東進親自前往與中信金大股東辜仲諒見面，雙方的確談到合併可能性，彼此也希望能夠低調進行，豈料見面後二、三天市場即傳出風聲，5月底合併消息更見諸媒體。

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吳東進不尋求與弟弟、台新金董事長吳東亮坐下來好好談，卻透過外援方式來解決新光金旗下人壽財務問題，此舉外界並不意外。「進亮之爭」（指吳東進與吳東亮）這幾年從沒有消停過，去（2023）年新光金董事改選，改革派以大收委託書方式從吳東進手中取得經營主導權，讓兄弟之間產生更大嫌隙，新經營團隊遲不增資，吳東進怨言頗多。

雖然吳東亮早已在公開場合談及合併案時就以「看到新光人壽的財務狀況，我哪敢跳下去」、「2026年之前不可能談合併」回應，但台新金合併研究小組運作從未停止過。

台新金與新光金合併案，目前雙方都各自委託外部財顧進行Due Diligence（DD，盡職調查），前者委託安永，後者則是勤業眾信，有別於一般DD是金控旗下子公司逐一進行，採行雙方旗下4大子公司（銀行、人壽、證券、投信）同步進行，為合併案加速推進。

其實這一、二年吳東亮想要與新光金合併念頭從未停過，只是一直找不到可以突破方法。

財顧圈的人透露，新光金過去或許受到投資決策和保險監理因素拖累業績，但是資產規模高達5兆元，且並非資產品質完全劣化的金融機構，不論中信金也好、台新金也好，想要「獨吞」新光金都有「噎到」的風險。

財顧圈主管進一步指出，拆分新光金才是最安全的整併方式，讓買主各取所需，新光金旗下子公司若能開枝散葉，以後也有各自精采的空間。

不過「拆分整併」模式早有多家財顧以此向新光金大股東提出建言，但大股東至今仍擔心拆售價格不漂亮，也害怕「留弱汰強」，未來更難經營，一直無法好好坐下來談，就財顧眼光來看，「大股東們缺乏共識」就是經營最大風險。