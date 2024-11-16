台灣人壽坦承遭保戶「詐領2390萬元」！已聲請假扣押：絕不寬貸

▲台灣人壽發生詐保事件，金額高達2,390萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳瑩欣、柯振中／台北報導

台灣壽險業傳出理賠詐保案，詐領保險金高達2,390萬元。對此台灣人壽16日發出聲明稿，坦承10月內部例行查核時，發現了此案，已展開全面調查，並在第一時間通報主管機關、司法警察機關，此次事件整體保護權益未受影響，將持續檢討改進、健全各項風險控管，全力維護保戶權益。

台灣人壽16日表示，公司10月進行內部例行查核時，發現了理賠人員監守自盜案件，立即展開全面調查，並且第一時間通報主管機關、司法警察機關。

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台灣人壽說，此次案件是不肖保戶多次利用小額理賠申請，藉此蒙混過關，初估總理賠金額約為2,390萬元。公司得知以後，第一時間對涉案員工停職或調職，並且積極向不肖保戶求償、對財產進行保全及假扣押，後續究責絕不寬貸。

台灣人壽提到，公司將立即全面提高理賠內控標準，強化員工教育訓練、定期檢視及控管審核、覆核權限，並提高抽查比例及頻率，健全高風險樣態預警機制，全面強化內控的三道防線，杜絕一切不法。台灣人壽提及，整體保戶權益未受影響，公司將持續檢討改進，健全各項風險控管，竭盡全力維護保戶權益。