湖口剛需撐成全國最大鄉　在地：打房政策反成利多

▲除了有竹科撐盤，湖口還受惠台元科技園區、湖口工業區等上班族青睞，就業人口眾多，讓湖口成為全國最大鄉。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

6月時，新竹縣湖口鄉人口數8萬3140人，超車花蓮吉安鄉8萬3023人，躍居為全國最大的鄉，人口持續的移入下，新重劃區建案叩關5字頭，但在地房仲表示，除了有竹科撐盤，湖口還受惠台元科技園區、湖口工業區等上班族青睞，就業人口眾多，也帶來穩定居住需求，打房政策反成利多。

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永慶不動產新竹湖口中山加盟店徐文美表示：「湖口鄉人口已突破8萬人，僅次於竹北市、竹東鎮，是新竹縣人口第3多的鄉鎮，其中為公辦重劃區的「王爺壟重劃區」因街廓採棋盤式規劃，住商分離，公園綠地佔比高約17.78％，成為推案重鎮。」

▲公辦重劃區的「王爺壟重劃區」因街廓採棋盤式規劃，住商分離，公園綠地佔比高約17.78％，成為推案重鎮。（圖／業者提供）

也因人口進駐，王爺壟重劃區更規劃湖口文小用地，位於達生七街、達生八街交叉口，面積約為2.79公頃，兒非營利幼兒園占地0.45公頃，剩餘約2.34公頃做為未來國小設校基地範圍。

徐文美說：「以該重劃區來說已有不少連鎖商家進駐，也是湖口主要新推案所在，目前周邊新案行情已要叩關5字頭，雖對房價上漲感到吃驚，但實際上湖口一直以來都是剛需為主，區域內投資風氣不興盛，相較鄰近的竹北、竹南地區，房價相當親民。」

▲湖口剛性需求多，從頭到尾都是自住客撐盤，房價走勢也以首購族可以負擔範圍為主流。（圖／資料照）

目前區域行情來說，首購族主流產品2房含車的物件大約落在1500萬元左右的總價，臨路透天產品，地坪25坪以上、前院停車物件，行情價2500萬元左右，電梯別墅產品則是來到3000萬元大關。

徐文美表示：「對於竹北1房1千萬、2房2千萬的市場來說，湖口剛性需求多，從頭到尾都是自住客撐盤，房價走勢也以首購族可以負擔範圍為主流，除了科技業員工，還有工廠、工業區的上班族支撐，也讓區域大樓點燈率超高。」

▲永慶不動產新竹湖口中山加盟店徐文美表示湖口買氣仍無重大下滑，對購屋族來說，打炒房政策下也能擁有更專業的服務。（圖／業者提供）

面對此次央行打房議題，徐文美認為：「其實湖口房市並無太大影響，只有因屋主不降價、買方不加價，讓搓合時間拉得比較長，但買氣仍無重大下滑。」徐文美認為，此次打房對房仲業者來說雖然是衝擊，但實際上對深耕型房仲與房仲品牌的優勢也浮現，對購屋族來說也能擁有更專業的服務。

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