新北第一環「絕版3字頭」　1千萬內買新店2房大樓

▲新店安祥路商圈房價親民，每坪30~35萬元就可入手屋齡15~20年的大樓。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房價高漲，要在新北市找到3字頭大樓已不常見，更別說是新北第一環。新店在地房仲表示，新店安坑屬房價較親民的區塊，但市區10~20年大樓成交價已站上5字頭，而鄰近的山區安祥路商圈每坪30~35萬元即可入手，是新北第一環絕版價，總價千萬內有機會入手2房電梯，且區域生活機能不差，CP值高。

有巢氏房屋新店安祥加盟店東劉文安表示，新北第一環房價高，新店安坑雖然房價較親民，但市區新案單價也已來到60~65萬元，屋齡10~20年中古大樓也要價5字頭，在新店要找到3字頭大樓，屋齡又不要太高，這相當困難。

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不過新店安坑山區的安祥路商圈，15~20年大樓每坪僅30~35萬元，以交易最夯的2房車為例，總價800~1200萬元即可入手，幾乎可說是新北第一環的絕版價格。

劉文安進一步表示，安祥路商圈距離安坑市區僅5~8分鐘車程，從市區出發，走一小段山路就到了。且有別於一般民眾對山中社區的認知，安祥路商圈由於住宅量體大，總住戶人口破萬人，因此生活機能不差，各式餐廳、早餐店、便利商店、超市等等應有盡有。

▲新店安祥路商圈生活機能佳，各式商家應有盡有。（圖／有巢氏房屋提供）

劉文安指出，由於安祥路商圈房價親民，大樓總價門檻低，因此買盤以新婚、首購族居多，尤其來自文山、景美、中和一帶。另外，該區也有不少別墅型產品，則受到不少退休族群青睞，以中古別墅55~65坪的產品為例，總價約落在1800~2200萬元間。

至於央行9重拳打房，劉文安觀察，買方稍微觀望，區域交易量縮，但委售量沒有明顯增加，無拋售現象，且該區房價基期低，價格也不容易出現下滑修正。

▲有巢氏房屋新店安祥加盟店東劉文安。（圖／有巢氏房屋提供）