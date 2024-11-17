美超微下市危機！2檔海外ETF直接持股　金融業交易防火牆警戒

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股美超微（Super Micro，股票代碼SMCI）財報延後公告疑慮未解，公司市值從今年3月最高719億美元萎縮至108億美元，蒸發逾8成，金管會初步估計國內金融機構銷售連結美超微的相關商品總部位約50億元，有2檔ETF直接持股但在成分股中佔比皆不到0.1%，另多家金融業已陸續啟動示警機制，預先架設防火牆。

依金管會統計至10月底統計，國內有6檔投信基金持有美超微股票，投資部位高達1.06億，其中2檔ETF直接持有，分別是國泰標普北美科技（00770）與富邦納斯達克（00662），另外多家券商、銀行財富管理部門已開始針對美超微複委託交易、結構債商品連結部分進行示警，預先架設防火牆警戒。

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證期局指出，截至10月底，國內共有6檔投信基金含有美超微，投資部位1.06億，占投信基金總規模約9.36兆元的0.0011％；而國人透過複委託買美超微的部位則約45.91億元；截至9月底，與美超微相關的連結商品規模則約0.26億元。

6檔基金中，有2檔海外ETF直接連結美超微。國泰投信公告，00770目前持有美超微3177股，佔成分股權重0.07%，00770至15日以每股50.4元作收，下跌0.4元或0.79%。

富邦投信公告，00662持有美超微41423股，佔成分股權重一樣也是0.07%，不過持有股數達41423股，00662上周最後一個交易日收最低87元，下跌0.95元或1.08%。

美超微因具AI供應鏈優勢，去年飆漲246%，今年上半年股價仍持續走揚，不過由於美超微今年8月遭遇興登堡出具看空報告，10月底突公告安永會計師事務所閃辭委任審計業務，美超微公告第3季財報無法如期公告，公司股價瞬間走跌，自安永閃辭消息揭露至15日，短短半個月公司股價跌逾5成，雖盤後交易出現回彈，仍未能完全填補前波缺口。

法人指出，有鑑於美超微投資風險升高，加上美國時間11月20日美超微重要合作對象輝達（NVIDIA）法說，市場關切是否有轉單的消息出來，也會進一步影響股價，近期多家金融機構都有做出因應。

其中在複委託交易的部分，國泰證券已先公告，下架「SMCI」複委託投資交易；同時新增戴爾（DELL）、帕蘭提爾科技（PLTR）、BNY Mellon美國大型核心股ETF （BKLC）、 Invesco標普五百前50大ETF (XLG)與Avantis美國小型價值股主動型ETF (AVUV)。

另外，國泰證券官網15日公告，若美超微公司受到下市之裁罰，該公司股票的交易市場將有可能轉至美國OTC交易市場，且亦可能將因其受裁罰或規管的影響，導致持股無法正常賣出。

中信銀公告，美超微因會計審計問題遭委任會計師事務所辭任，導致股價劇烈波動且有潛在下市疑慮，自即日起關閉單筆及定期定股新申購，原定期定股客戶仍得繼續其扣款。兆豐銀也公告，若未來投資人要委託賣出持有已下市的海外股票，僅限臨櫃辦理，並將加計因場外交易而須支付之手續費、處理費、稅費等市場交易費用。

