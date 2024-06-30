反指標女神1投資賺了「1年漲快6倍」！大票怕爆：妳別過來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經正妹「巴逆逆」時常分享購買標的，結果大多下跌，被網友封為「反指標女神」，她29日突然貼出一張資產變化曲線圖，令眾人驚呆，因為投資績效漲了快6倍，投資的則是虛擬貨幣。有網友便狂讚「太神啦！」但也有人直呼，「你不曬沒事，曬了不出意外馬上要出事了」、「比特幣：妳不要過來！」

「吃土鋁繩-巴逆逆」29日貼出持幣365日資產變化圖，只見曲線一路向上，一年以來績效+589.62%。看到這個成績，巴逆逆文中表示，「大家都要曬績效， 我能看的譏笑只有這個。」貼文釣出財經專家郭莉芳直呼「狂！」網紅鬼才阿水「就說還是來幣圈好」。

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就有粉絲也驚呆，「果然是女神不是女繩」、「猛，我慢慢玩一周也才10%～20%」、「會不會是覺得幣讓妳賺太過了，所以損益平衡從股扣回來？」「賺爛了！恭喜女繩。」

也有人開玩笑呼，「完了，見光死」、「請問是買哪些？我要開始清」、「不是，神妳不曬不擔心，擔心的是妳曬啊…」、「BTC要跌回1萬7了嗎？」「可不可以幫我賣一點比特幣！」

事實上，作家吳淡如曾在3月分享，過去兩年進行實驗，分別以「定期定額」、「單筆投入」等兩種方式投資比特幣，直到比特幣漲破7萬美元時，她將投報率截圖後曝光。

首先是將4萬元「定期定額」投入的其中一個帳戶，本金約為68.2萬元，投入1年7個月後，資產已達到136萬元，獲利高達67.8萬元。「單筆投入」的成本則為94.1萬元，投入時間在1年10個月前，當時資產達到157萬元，獲利高達62.9萬元。前後兩個帳戶相加，除去成本162.3萬元，共計在2年內賺了130.7萬元。

吳淡如表示，她沒有鼓勵買比特幣，如果想投資，千萬不要單筆狠狠投入，她使用的都是不買包包衣服的錢，「盡量不要做槓桿，否則很容易不是爆倉就是斷頭，除非本錢雄厚」，也自認其實進場時間並不漂亮，「單筆進場的時候4萬美金已經很久了，曾經賠得很慘喔，進場時間始終不是重點。」