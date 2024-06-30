ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

反指標女神1投資賺了「1年漲快6倍」！大票怕爆：妳別過來

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經正妹「巴逆逆」時常分享購買標的，結果大多下跌，被網友封為「反指標女神」，她29日突然貼出一張資產變化曲線圖，令眾人驚呆，因為投資績效漲了快6倍，投資的則是虛擬貨幣。有網友便狂讚「太神啦！」但也有人直呼，「你不曬沒事，曬了不出意外馬上要出事了」、「比特幣：妳不要過來！」

「吃土鋁繩-巴逆逆」29日貼出持幣365日資產變化圖，只見曲線一路向上，一年以來績效+589.62%。看到這個成績，巴逆逆文中表示，「大家都要曬績效， 我能看的譏笑只有這個。」貼文釣出財經專家郭莉芳直呼「狂！」網紅鬼才阿水「就說還是來幣圈好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有粉絲也驚呆，「果然是女神不是女繩」、「猛，我慢慢玩一周也才10%～20%」、「會不會是覺得幣讓妳賺太過了，所以損益平衡從股扣回來？」「賺爛了！恭喜女繩。」

也有人開玩笑呼，「完了，見光死」、「請問是買哪些？我要開始清」、「不是，神妳不曬不擔心，擔心的是妳曬啊…」、「BTC要跌回1萬7了嗎？」「可不可以幫我賣一點比特幣！」

事實上，作家吳淡如曾在3月分享，過去兩年進行實驗，分別以「定期定額」、「單筆投入」等兩種方式投資比特幣，直到比特幣漲破7萬美元時，她將投報率截圖後曝光。

首先是將4萬元「定期定額」投入的其中一個帳戶，本金約為68.2萬元，投入1年7個月後，資產已達到136萬元，獲利高達67.8萬元。「單筆投入」的成本則為94.1萬元，投入時間在1年10個月前，當時資產達到157萬元，獲利高達62.9萬元。前後兩個帳戶相加，除去成本162.3萬元，共計在2年內賺了130.7萬元。

吳淡如表示，她沒有鼓勵買比特幣，如果想投資，千萬不要單筆狠狠投入，她使用的都是不買包包衣服的錢，「盡量不要做槓桿，否則很容易不是爆倉就是斷頭，除非本錢雄厚」，也自認其實進場時間並不漂亮，「單筆進場的時候4萬美金已經很久了，曾經賠得很慘喔，進場時間始終不是重點。」

關鍵字： 財經投資虛擬貨幣反指標女神網紅比特幣幣圈巴逆逆

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

全台「最富里」出爐，財政部最新統計顯示，新竹市東區關新里111年度平均年所得以461.1萬元的驚人數字，連續5年稱霸全台，也是台灣綜合所得統記歷史上第1個轄區內平均所得衝破460萬元的鄰里。

2024-06-30 10:30
新光金出嫁台新波折！中信搶親　 財顧爆大股東喬不攏卡關

新光金出嫁台新波折！中信搶親　 財顧爆大股東喬不攏卡關

新光金（2888）與台新金（2887）談合併，風風雨雨走過逾20個年頭，上個月還殺出程咬金中信金（2891）搶親，其實，台新金想合併新光金檯面下動作是從來沒有停過，且「加速進行」中，但以財顧眼光來看，「大股東們缺乏共識」會讓合併路多生波折。

2024-06-30 00:01
台股上半年飆漲28.45%「僅次費半」　Q3樂迎2900億元股息資金

台股上半年飆漲28.45%「僅次費半」　Q3樂迎2900億元股息資金

台股第二季強彈2,737.8點，單季漲幅13.49%，上半年加權指數漲幅高達28.45%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數，大漲5,101.44點，其中，台積電（2330）貢獻約2,300點漲點。展望第三季，投信法人表示，除權息旺季到來，台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息，替市場注入資金活水。

2024-06-30 09:21
無薪假補貼、旅宿餐飲業缺工補助延長　勞動部11大新制一次看

無薪假補貼、旅宿餐飲業缺工補助延長　勞動部11大新制一次看

時序進入下半年，勞動部公布11項新制措施，包括延長補助5大製造業無薪假補貼，每月最高9200元；延長旅宿及餐飲業缺工專案，提供最高1.3萬元就業獎勵及8000元職訓津貼；因應產業缺工，新訂就業力續航計畫，規劃對應策略提升勞參率；另也將擴大多元免評巴氏量表專業醫療評估適用對象及範圍，預計免評人數5.5萬人。

2024-06-30 06:00
反指標女神1投資賺了「1年漲快6倍」！大票怕爆：妳別過來

反指標女神1投資賺了「1年漲快6倍」！大票怕爆：妳別過來

財經正妹「巴逆逆」時常分享購買標的，結果大多下跌，被網友封為「反指標女神」，她29日突然貼出一張資產變化曲線圖，令眾人驚呆，因為投資績效漲了快6倍，投資的則是虛擬貨幣。有網友便狂讚「太神啦！」但也有人直呼，「你不曬沒事，曬了不出意外馬上要出事了」、「比特幣：妳不要過來！」

2024-06-30 11:08
輝達「AI印鈔機」滿手現金！分析師喊快發動庫藏股　目標價160美元

輝達「AI印鈔機」滿手現金！分析師喊快發動庫藏股　目標價160美元

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的現金產生能力愈來愈驚人，研調機構預期未來幾年將創造豐富財富，為股東帶來豐厚的報酬。分析師認為，輝達有著龐大的現金流，但目前看來輝達還忍著不買「庫藏股」，市場也高度關注輝達手握2,000億美元以上現金將會如何運用。

2024-06-30 11:05
金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

升息環境加上股市多頭，銀行業今年前5月稅前淨利寫下新台幣2481.3億元成績，創史上同期新高，合計前5月金融三業稅前淨利達4839.14億元，超越2021年前5月的4602.08億元，同步改寫史上同期新高。

2024-06-30 10:17
經濟部4項新措施登場　這些商品完成檢驗才可販售

經濟部4項新措施登場　這些商品完成檢驗才可販售

即將進入7月，經濟部公告4項攸關民眾權益的重大政策或措施，包括濾（淨）水器應完成檢驗程序才能販售；提升螢光燈管、安定器內藏式螢光燈泡及緊密型螢光燈管等3項產品能效基準，促使低效率螢光燈類產品退場，引領產業轉型與加速普及LED高效照明產品。

2024-06-30 06:00
下周13檔股票除權息　專家教戰一招看出「填息、貼息機率」

下周13檔股票除權息　專家教戰一招看出「填息、貼息機率」

近期進入除權息旺季，而下周一至四更是有許多人盡皆知的好股票將要除權息，除權息日行情好壞，用個股期就能提前預測。

2024-06-30 06:00
才說不缺電「和平電廠就停機」　台電：雷擊所致、已回歸供電行列

才說不缺電「和平電廠就停機」　台電：雷擊所致、已回歸供電行列

台電昨日才掛保證喊7月供電無虞，不料當晚6點多和平電廠就傳出停機，對此，台電今（29）日說明，主要是因雷擊造成和平電廠對外輸電線路跳脫，雖造成電廠機組因而暫時停機，當晚夜尖峰備轉容量率依然維持在10%以上，緊急召集維修及運轉人員進廠重新起動，已於今早回歸供電行列，供電無虞。

2024-06-29 16:28

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

快檢查保單「1條款」　否則停售或改版代誌大條了

下周13檔股票除權息　專家教戰一招看出「填息、貼息機率」

黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場

新光金出嫁台新波折！中信搶親　 財顧爆大股東喬不攏卡關

原型ETF下跌該撿便宜？　專家點名3檔有機會反彈

只剩3天！想買第二張意外醫療實支　找這3家保險公司

00940配息被嫌少！股民出走　ETF資金轉戰00919、00929

反指標女神1投資賺了「漲快6倍」　全驚呆

無薪假補貼、旅宿餐飲業缺工補助延長　勞動部11大新制一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366