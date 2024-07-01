輝達、亞馬遜來台投資　謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣乾淨能源產業將持續暢旺廿年」為題發文，表示這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位，在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。

以下謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次完成台灣的綠能考察，最大的收穫，除了看到業者克服困難，不眠不休的努力外，我們從台中大安外海，沿著海岸線快速道路，驅車到台南，一路上看到台灣充滿生命力的景象。

這一路上看到的是台灣海線布滿的陸域風機及太陽能光電板的壯濶景象，真正驗證了百聞不如一見的硬道理。從彰濱工業區，王功，芳苑，台西，麥寮，一直到台南北門，七股到處都是這樣的景象。

這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，間接也把台灣的政治地緣風險下降很多。這次台北Computex展又把台灣的地位拉升好幾級。到最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位。

這次雲豹率先揭露輝達的合作，是輝達必須取得台灣的綠電，現在在台灣這塊土地上插旗加碼投資台灣的國際大咖愈多愈多，大家都必須努力尋找綠電，這是一個會持續擴張的產業。接下來，在海上的浮動太陽能，浮動離岸風場也會上場。

台灣缺不缺電？一直是政治人物的口水，傳統靠燃煤，天然氣發電的比重一定會下跌，核電還有很多問題待解，台灣可以等待更新的核能發電技術，但在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。