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30年前簽約　前閣揆揭「美國半世紀國力不衰」神奇籌碼

▲前行政院院長，財團法人新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院院長，財團法人新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

文／陳冲

什麼文件要保密五十年？到頭來居然說是黃粱一夢？ 這不是某人的論文，這是關乎全球縱橫捭闔的精彩戲碼，更是維護美國半世紀國運不衰的神奇籌碼。

上週國際媒體，先是風傳美國與沙烏地阿拉伯間的石油美元協議屆期未能展期，接著又說所傳不實，最新消息則是根本沒此協議，更妙的是八九天下來，協議雙方居然都不置一詞。這中間至少有三件事可以討論：其一，1974年美沙有無簽署石油美元協議？其二，該協議是否有五十年期限？如是，其三，期滿是否展期？依我過去五十年在金融界的觀察，前兩者答案應屬肯定，事屬敏感，如秘而不宣，也不奇怪(2016年時，曾任美國助理財政部長Parsky向Bloomberg透露，沙王費瑟要求絕對機密處理)，真相容再旁敲側擊一番。

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一切要從美國「最偉大」的總統尼克森說起。台灣同胞對尼克森可能沒啥好感，但不能否認他與台灣淵源頗深: 曾在副總統任內兩度來華訪問，穩定韓戰後局勢，離職後多次造訪台北，也賣了不少可樂。在國際金融經貿領域，尼克森有不少大手筆，從美國利益看，更是「務實的工作者」，居功厥偉，其後歷任總統均蒙其澤，最知名的事蹟當推震驚全球的Nixon shock。

二次戰後1944年的布列登森林協議，確立美元國際準備貨幣的地位，吾人常說美國有印鈔的特權，其實特權來自協議中美國願接受35美元兌一盎司黃金的承諾，史稱exorbitant privilege(昂貴的特權)。以事後諸葛亮再參考近來金價，即知這是不可承受之重。1971年，美國佔世界經濟產出已降至27%，持有黃金也由七成降為48%，不少國家擬議提出兌換黃金的請求，8/15尼克森斷然單方宣布停止黃金兌換，此舉不僅得罪西方盟友，而且失信全球，然而美元霸主地位已固，從此印鈔票不必以黃金為代價(便宜的特權)，而兩年後因贖罪日戰爭(Yom KippurWar)力挺以色列，冒犯阿拉伯世界，引發石油危機，加上本身財政問題，美國當然要思考險中求變。1972年開始尼克森改變對華政策，全力制俄，訪問無邦交的北京，結交新新盟友，成為必要的選擇，但也間接刺激了中國經濟的發展。

1974/7正值美國遭逢財政能源雙重危機，國內通膨嚴重，當時財長Simon及助理部長Parsky銜命赴中東，修補與產油國關係，據Parsky事後透露，行前尼克森嚴肅指示，no coming back empty-handed，結果華爾街出身的Simon在四天旅程中，成功說服沙烏地王室: 沙國原油均以美元報價，美國購買石油並提供軍事援助及裝備確保沙國安全，沙國則同意以油款美元回購美國公債，穩定美國債券市場。對美國而言，不但確保石油來源，而美元與原油緊密掛鉤，鞏固國際準備貨幣地位，美國國債也因完銷價格安定；至於沙國在伊朗/以色列環繞下的不安全感因此消弭，石油銷售價款也獲妥細安排，賓主自然盡歡。

有何證據？官方沒有承認，也沒否認，但1974/6/9紐約時報頭版曾報導美沙簽署劃時代的軍事/經濟協議，新聞稿雖未提石油，但季辛吉表示嗣後要研簽若干約定，顯然這是七月以後各協定的基礎架構(Framework)，所謂石油美元協議，自非空穴來風。而五十年來美沙關係發展的跡象，也完全符合外界的揣測，加上美國主要媒體NYT、Bloomberg的報導，以及已依Freedom-of-Information Act取得的資料，基本上已達法律上「公眾週知之事實」的境界。何況傳聞的協議，必衍生美債的保管銀行，對華爾街乃至全球金融界言，應該都是公開的機密。最近半個月，各界對對石油美元協議之存在爭執不休，一向主張言論自由的美國媒體，不妨問問當年權傾一時現仍健在的Gerald Parsky助理部長，以他2016年直言的個性，答案自然揭曉。

至於市場關心協議有無展期，已不重要，觀察未來石油報價有無其他貨幣即可了解。至於安全協議，因北京斡旋，伊沙已復交，壓力大為減少；談到石油，因美國頁岩油量產，烏克蘭戰事、金磚國原油交易又加入攪局，供需情勢已沒有1974年嚴峻。說來似乎輕鬆，但也表示美元做為準備貨幣已逐步勢微，印鈔特權也漸受侵蝕，十年內美國總統必將要開始懷念尼克森。

去美元化？突然想起六月初倫敦金融時報一篇專欄的題目，The big threat to dollar dominance is American dysfunction，美國自身政治與財政的失衡，日久頑生，才是美元衰敗之源，其他國家的反撲，短期要撼動美元，尚非易事。

關鍵字： 美元尼克森陳冲

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