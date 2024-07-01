首張雙幣哩程卡問世！18元累積1哩　2大航空、亞萬與高鐵皆可換

▲雙幣哩程卡問世，18元可累積1哩。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

首張結合哩程回饋與雙幣支付功能的「雙幣哩程卡」問世，由凱基銀行發行，可提供卡友最高18元累積1哩，哩程可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數以及台灣高鐵點數。

凱基銀表示，即日起至今（2024）年12月31日止，新戶申辦60天內一般消費刷滿新臺幣1萬元，並於凱基行動銀行完成換匯不限金額1筆，即可獲得加贈1000哩程點或單趟機場接送服務二選一。另外，核卡首年一般消費刷滿20萬元，可再享加碼2000哩程點。

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凱基銀行個金總處資深副總王開平表示，凱基銀行秉持以客戶需求為核心，考量國人最愛前往日本所使用的日圓，以及其他出國旅遊、商旅出差及留學需求，最常使用的美元及歐元，此次與數位支付領導者Visa合作一次推出美元、日圓及歐元三種幣別的「凱基雙幣哩程卡」。

王開平指出，持卡人除了可免去兌換太多外幣現鈔，可節省現鈔換匯手續費，亦可選擇較佳的換匯時機購入外幣，未來在國外使用「凱基雙幣哩程卡」消費，刷卡費用直接從外幣帳戶扣款進行支付，無需擔心匯率波動的風險，資金運用更彈性自由。

除此之外，「凱基雙幣哩程卡」還具備哩程卡的優勢，不論國內外一般消費皆能累積哩程，累積的哩程點可透過行動銀行隨時兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數、台灣高鐵點數，而且刷卡累積的哩程點有長達2年的效期，持卡人可依據個人的旅行需求進行點數兌換，也可以長期消費累積到足額的哩程數再兌換長程機票，或是透過亞洲萬里通平台兌換住宿或租車服務，讓持卡人不論是出遊到國外，或搭乘高鐵到台灣各地旅遊，都可以輕鬆安排走透透。

