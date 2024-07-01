台積電基層「薪情」只排第7！　聯發科平均375.4萬奪上市公司冠軍

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

證券交易所今日公布2023年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資，其中共有六家公司非主管員工平均薪資超過300萬元，並由聯發科（2454）以以375.4萬元拿下冠軍，至於台積電（2330）則排名第七，非主管員工平均薪資為284.2萬元。

根據證交所公布去年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資排名，前十名依序為聯發科375.4萬元、聯詠371.2萬元、愛山林365.9萬元、聯德358.1萬元、瑞昱314.9萬元、創意313.4萬元、台積電284.2萬元、達發280.4萬元、和泰車263萬元、祥碩262.1萬元。

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臺灣證券交易所表示，今日已彙總揭露本國上市公司申報之 112 年度非 擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，該資訊係排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工之薪資水準，與 6 月 3 日公布 之「112 年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同，故不宜直接進行比較，提醒投資人宜參閱公開資訊觀測站之相關說明。

至於上櫃公司中，股王信驊（5274）去年非主管年薪中位數292.3萬元居冠，但和2022年422萬相比，縮水逾3成。