橘焱胡同下半年再開新品牌　「星胡同」計畫跟隨星宇航點展店

▲橘焱胡同董事長吳念忠。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

橘焱胡同（2761）目前旗下共13個品牌、全球門店達47家，其中5月底才剛在台北大巨蛋開出的「STAR HUTONG星胡同」，是由胡同、星宇航空（2646）及VG TAIPEI三方共同合資所開出的新品牌，橘焱胡同董事長吳念忠透露，未來展店不侷限國內，更計畫跟隨星宇航空的航點展店；另橘焱胡同下半年還有新品牌「BHC韓式炸雞」將在台北大巨蛋開出，燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」及平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」下半年也將持續展店，成長動能可期。

橘焱胡同董事長吳念忠表示，星胡同平均客單價為2400元，結合餐酒館、法式料理的元素，每道菜都有各國特色味道在裡面，為整個餐點變化增添趣味，以獨創的「航線料理」風格為最大亮點，每道料理象徵著星宇航空飛往不同國度的航線，從東京、曼谷、舊金山到沖繩，每一道菜餚都彷彿是一場跨文化的味蕾之旅，將世界各地的美食精華呈現於餐桌上。

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星胡同是由胡同、星宇、VG TAIPEI三方合作的品牌，走進店內彷彿置身於飛機機艙的用餐空間，一旁還有販售星宇小舖的商品，星宇航空董事長張國煒也親自試菜；吳念忠也說，星胡同未來的展店計畫不侷限國內，除了會在國內各大城市發展，也預計到星宇航空有飛航的航點展店，比如說新加坡、舊金山等，都可以在當地開出像大巨蛋店規模的店。

橘焱胡同前5月合併營收為4.58億元、年增21.79％，主要是受惠台灣餐飲內需強及併購開丼效益。截自今年6月底，橘焱胡同已新開7家門店，分別為胡同燒肉、星胡同、天婦羅 杉村、開丼及唬唬，其中5家門店皆於6月開幕，透過增加市占率搶攻暑假商機。

展望下半年，新品牌「BHC韓式炸雞」預計9月會在台北大巨蛋B2美食街開出，第二間店會在高雄巨蛋，目標未來全台要有30、40間店點；「開丼燒肉VS丼飯」年底會達14家店、「唬唬鐵板廚房」預計年底達5間店，都可望成為下半年營收成長的動力。

橘焱胡同也說，未來將持續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，預計今年淨增加店數逾10間，將積極進駐各指標百貨商場，並於一個百貨商場中同時進駐好幾個品牌，以發揮綜效及增加集團競爭力；此外，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。

橘焱胡同指出，除原餐飲營收外，零售業務也持續發展，過往零售業務之商品主要為精修手切肉品及聯名商品，於2023年下半年起也積極開發自有品牌之產品，如胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等；透過增加商品及增加通路方式擴大零售業務營收。