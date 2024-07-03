永慶房產集團奪2024服務業大評鑑4大獎項　成房仲業最大贏家

▲永慶房屋再獲服務業大評鑑金獎肯定，12連霸成為房仲業最大贏家。（圖／永慶房產集團提供）

圖、文／永慶房屋提供

服務業最高殿堂的「2024年臺灣服務業大評鑑」3日公布得獎名單，永慶房產集團成房仲業最大贏家，不僅永慶房屋再寫「12連霸」的房仲業傳奇，旗下加盟旗艦品牌永慶不動產也創下連續9年獲獎的傲人紀錄。永慶房產集團旗下的永慶房屋經紀人葉爾浩、有巢氏房屋經紀人藍琮祺也以誠實、細膩的服務獲服務尖兵獎項，勇奪4大獎項，讓永慶房產集團成為房仲業中的最佳表率。

誠實房仲樹立服務標竿 永慶房屋創12連霸紀錄

永慶房屋今年成功締造12連霸，創下同業難以超越的「永慶障礙」！永慶房屋總經理吳良治分享，永慶房屋在孫慶餘董事長的領導之下，貫徹「先誠實再成交」理念，把房子視作消費者的「家」，並以「誠實服務」和「科技工具」促進房價和屋況資訊的透明、資訊取得的便利性，幫助消費者做出最適合的購售屋決策，讓消費者安心、圓滿地將「房子變成家」。

在「房價資訊」部分，永慶房屋領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，更由系統把關，確保經紀人無法選擇性揭露成交行情。永慶房屋更提供業界唯一「真房價保證」，經紀人若未提供完整成交行情，使消費者買貴或賣便宜了，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。

針對「屋況資訊」，永慶房屋除了提供包括不限屋齡漏水保固的「六大安心保障」之外，2024年更推出「誠實安心認證」，針對「非短期交易、非凶宅、非輻射屋」，提供獨家認證標章。完整回應消費者對誠實房價、真實屋況與售後安心保固的多樣化需求。

▲永慶不動產連續9年獲獎，是實至如歸的房仲加盟第一品牌。（圖／永慶房產集團提供）

永慶不動產9度獲獎 房仲加盟第一品牌實至名歸

除了直營品牌永慶房屋12連霸外，永慶房產集團的旗艦加盟品牌─永慶不動產也連續9年獲獎，成為房仲加盟品牌中唯一紀錄！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，除了承接集團的誠實理念外，加盟店對服務品質的要求，也是獲獎關鍵！

為了不斷精進服務品質，永慶不動產加盟店多年前就主動請加盟總部每個月進行「秘密客稽核」抽查，每間永慶不動產加盟店一年內至少會被抽查一次。服務表現績優的門店還能獲得榮譽布條的肯定，激發加盟店的榮譽感，不斷提升自己的服務品質。

此外，永慶不動產加盟店也響應「誠實服務承諾」，承諾主動揭露完整成交行情、一年內取得的案件主動揭露取得價格、買賣方若是身為永慶房產集團旗下成員，也會主動揭露，確保消費者知的權利。永慶不動產的誠實服務和具體承諾，贏得了廣大消費者的好評和指名服務。光是2024年上半年，永慶不動產就幫助超過3.3萬組客戶圓滿購售屋歷程，成交件數年增幅超過35%！

力行誠實服務 永慶房產集團兩經紀人再獲服務尖兵肯定

永慶房屋雙和四號公園店經紀人葉爾浩和有巢氏房屋台中中清捷運加盟店經紀人藍琮祺，也奪得今年「服務尖兵」的獎項。葉爾浩經紀人表示，房地產交易對許多人來說是一生難得幾次的經驗。因此除了誠實服務之外，更把客戶當作朋友，主動為客戶著想。

藍琮祺經紀人則分享，誠實服務不只是「知無不言」，更要主動向客戶告知所有你知道的資訊。「客戶不會比你懂得多，所以身為房仲一定要主動為客戶著想、把關。」因此藍琮祺往往在客戶想到之前，就能事先準備好相關資料，讓客戶倍感窩心，也成為他今年獲獎的致勝關鍵。

永慶房產集團在服務的路上永慶不會停下腳步，集團未來會持續精進誠實服務、優化科技工具，為消費者搭建起安全、滿意的房產交易平台，帶領產業不斷向上提升。

▲有巢氏房屋經紀人藍琮祺（右）獲頒「服務尖兵」獎項，加盟總部莊志成總經理（中）和王俊諺店東（左）也特別到場喝采。（圖／永慶房產集團提供）

▲不只集團受肯定，永慶房屋經紀人葉爾浩（右）也拿下「服務尖兵」獎項，開心與永慶房屋總經理吳良治（左）合影。（圖／永慶房產集團提供）

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