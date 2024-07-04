手搖飲也要AI！聯發國際推新品牌UG　5年全球要開1000店

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
手搖飲品牌Sharetea歇腳亭母公司聯發國際（2756）今（4）日宣布重返台灣手搖飲市場，推出全新品牌「UG樂己」，創新導入AI智能茶飲機，成為全台首間全AI系統化手搖飲店，首間概念店7／7正式開幕。董事長鄭凱隆更喊出1年內要在台灣開出100店、3年在海外市場開出500店、5年全球市場要開出1000家店，讓UG將成為全球第一個AI手搖飲品牌。
鄭凱隆表示，聯發國際在全球擁有500家Sharetea歇腳亭門市，如今重返台灣手飲市場，將遠程目標制定在海外事業版圖擴展，UG 首店在台北東區開幕後，緊密鼓插旗於台北市各大鬧區，新店面會以大安區為首，近期快速開展10間店，帶來手搖飲料新革命。
鄭凱隆指出，未來將藉由集團海外資源平台，大量拓展UG 至全球重點地區，包括歐美、澳洲、香港、杜拜、新加坡、馬來西亞等12個國家，超過50個國際市場，期望在5年內全球開出1000家店，未來發展可期。
▲聯發國際推出新品牌UG，邀請告五人擔任代言人。（圖／記者廖婕妤攝）
鄭凱隆也說明，AI智能茶飲機有4大特色，首先是技術創新，使用QR CODE掃描製茶，最快7秒就能製作完成；也因此提升了品質保證，減少人為因素差錯率降低至萬分之一；透過機器學習，持續優化改進精準掌握出餐時間；運用大數據管理連結供應鏈系統強化營運。
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