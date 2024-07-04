台股堪稱「AI供應鏈軍火庫」！科技基金績效跟漲　漲勢媲美境外

▲台股科技基金績效不讓全球科技基金專美於前。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

今年AI題材發威下，不論美股、台股漲幅都傲視群倫，美股那斯達克指數、標普500指數雙雙改寫收盤新高價，而台股則在晶圓龍頭大廠股價正式站上千元大關的帶動下，加權指數再度於4日刷新歷史高點，相關基金績效跟著水漲船高。

盤點科技型股票基金6月以來的績效，前10強中有近半數由台股科技基金包辦，且漲幅在9%至10.5%之間，包括PGIM保德信科技島、景順台灣科技、安聯台灣科技、富邦科技等，明顯優於61檔同類型平均6.94%的報酬率，反映出這波AI題材台股因為擁有完整的供應鏈，搭配高度聚焦AI供應鏈的選股策略，基金績效表現明顯勝出。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，統計今年來美台股市漲幅，標普500指數上漲16.08%，那斯達克指數漲幅21.16%，同期間台股大漲31.18%，細看電子指數與半導體指數漲幅更是高達41.89%、52.76%，可發現台股漲勢甚至超越美股表現，主要正是受惠於AI熱潮為全球科技帶來強勁動能，而台廠完整供應鏈成為首要受惠對象。

黃新迪表示，根據美國聯準會（Fed）會議紀錄，多數官員認為通膨已見降溫，加上小非農、ISM服務業指數等數據也同步下滑，強化9月降息預期，且下半年進入科技業新品旺季，有利科技股多頭氣勢續旺，目前市場在等待本週的非農就業指數，而7月重頭戲聚焦中下旬的晶圓龍頭大廠法說會，屆時對科技股的展望將成為下半年的重點風向球。

隨著終端消費電子庫存去化告終，黃新迪認為，全球晶圓代工動能重返成長軌道，在需求推升之下，今年全球晶圓代工獲利年增率可望由去年的-12.5%，直線躍升至14.7的漲幅，而台廠在先進製程晶片拿下全球9成以上市占，加上下半年起AI手機、AI PC即將問世，明顯換機潮也將於明年開始反映，預期在相關終端電子需求帶動下，半導體產能將推升相關供應鏈營運表現。

保德信也建議，看好科技產業在生成式AI的高速發展之下，不妨挑選布局高純度AI供應鏈之相關基金，一次掌握晶圓代工、伺服器、散熱與先進封裝、關鍵零組件、IC設計等台股優勢AI商機。