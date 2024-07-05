美國非農就業數據將公布　專家曝對台股影響

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股華安

美國今（5）日將公布非農就業數據，非農就業數據（Nonfarm Payrolls）是由美國勞工統計局每月第1個星期五發布的經濟指標，反映非農業部門新增的就業人數。它不包括農業、政府、自營職業和非營利組織的員工，這數據衡量經濟健康狀況，影響政策制定和金融市場。

而疫情開始至今，非農數據的預測開始面對巨大的挑戰，非農就業數據涵蓋美國經濟的廣泛範圍，涉及數百萬家公司和機構。收集如此龐大且分散的數據本身就具有挑戰性。有些公司可能會延遲報告其就業數據，或報告數據的質量不一致，這會影響預估值的準確性。而經濟變數和突發事件如經濟環境複雜多變，突發事件的頻傳（如自然災害、國際政治事件、經濟政策變動等）會對就業數據產生顯著影響，但這些事件往往難以提前預測。例如，COVID-19大流行期間，非農就業數據的波動性大幅增加，使預估更加困難。

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疫情後非農就業數據經常性低估的原因

1. 經濟復甦的速度與不確定性

快速反彈：疫情後，許多經濟體的復蘇速度超出預期，特別是在封鎖解除和疫苗接種普及後，消費和投資迅速回升，帶動就業市場快速反彈。

政策支持：大規模的財政和貨幣政策支持（如政府刺激計劃、補貼和低利率政策）加速了經濟復蘇，這些措施的影響往往難以精確預測。

2. 勞動力市場動態變化

行業轉型：疫情導致某些行業（如旅遊、餐飲）受到重創，而其他行業（如電商、科技）則快速增長。且在AI出現後，產業結構又在進行了一次改變，如:遠程工作、自由職業和臨時工作這種行業間的轉型和調整使得就業數據預測更加複雜。

3. 勞動力參與率變化

勞動力重返市場：疫情期間許多人退出勞動力市場（如提前退休、暫時性退出），隨著經濟復蘇，他們逐漸重返勞動力市場，導致就業數據出現低估。

勞動力參與意願：疫情後人們對工作生活平衡的需求增加，一些人選擇減少工作時間或轉向靈活工作。

最近非農就業數據預估值普遍偏低的主要原因有二。首先，疫情過後市場復甦的速度和程度難以預估，各行各業的恢復情況不一，導致預測模型難以準確捕捉經濟活動的真實狀況。其次，AI產業的迅速發展使市場結構出現了大幅改變，創造了大量新興職位和需求，但這些變化往往未能即時反映在傳統的預測模型中。因此，這兩個主要因素共同導致了非農就業數據預估值的持續低估。而非農數據的公佈，近兩年又對市場行情有何影響呢？

從近兩年的統計中我們看出，24次的公佈值中，其中僅有3次公佈後，使台股出現較大的波動，分別為2023/2/3、2023/1/6、2022/10/7，且波動程度呈現影響越來越小的情況，主因是如今的非農數據預估在疫情及AI產業的迅速發展使市場結構出現了大幅改變，而近幾次的公佈後市場均持續上漲，上漲機率近兩年統計更高達70.8%，近一年更是高達83%（12次數值公佈後僅兩次出現下跌），因此投資人無須把注意力留在非農數據造成的短期影響，而是根據自己原本投資的想法進行操作即可。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權提供。