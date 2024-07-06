星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

▲星宇航空成為全台首家可於官網購買旅遊平安保險航空公司。（圖／星宇提供）



記者廖婕妤／台北報導

金管會為鼓勵保險業創新發展，修正相關規範讓特定異業可與保險公司合作辦理創新型保險產品，星宇航空（2646）宣布與富邦產險聯手推出「一站式購足」投保服務，為全台首家可於官網購買旅遊平安保險的航空公司，此創舉結合金融科技及航空運輸，大幅提升旅客未來的投保便利性，為旅程增添一份保障。

星宇航空表示，市面上旅遊保險產品眾多，旅客於線上進行旅遊投保時，需花大量的時間進行比較評估，藉由此次與富邦產險的合作，盼能帶給旅客最快速且便利的投保方式，安心的展開精緻的旅程。

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星宇航空指出，此次與富邦產險聯手，共同建立一站式保險購買系統，凡購買星宇航空機票的旅客，可透過官網「行程管理」選擇「網路投保旅平險」服務，導連至富邦產險官網為自己進行投保，旅客資料將由雙方進行串接，減少重複輸入的時間，以提供更好的投保體驗。

星宇航空目前定期飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、富國島、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、函館、新加坡、宿霧、克拉克等共23個城市。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、4架A330neo及5架A350-900，共22架航機。