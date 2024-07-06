大成旗下寵物食品銷量年增50％　新廠2026年投產拓展外銷版圖

▲大成旗下「毛能寵物食品」自有品牌GOMO PET FOOD。（圖／大成提供）



記者廖婕妤／台北報導

搶攻毛小孩經濟，大成（1210）旗下「毛能寵物食品」參展台北寵物用品展，自有品牌GOMO PET FOOD推出全新包裝再升級，整體銷量及營業額年增超過50％，斥資約4億元的寵物食品廠將在今年Q4動工、預計2026年投產；今年5月寵物食品也已外銷到馬來西亞，未來更要拓至東南亞、歐美國家，持續尋找策略性合作夥伴，逐步擴大市佔率。

大成表示，GOMO PET FOOD利用集團經年累月的大數據，快速針對毛小孩的各個成長階段進行各類機能性食品開發，重點式補充毛孩的營養需求，為毛孩的健康把關；大成以雞肉為主，其白肉雞市佔率達25％，所有寵物食品幾乎都是以雞肉為基底去做研發，提供毛孩所需營養。

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大成指出，過去台灣寵物食品有80％都是進口，國產僅占20％，隨著國人飼養毛小孩的比率越來越高，寵物食品安全也更加受到重視，因此，各大廠商都致力在研發新品，今年台灣寵物食品國產占比已拉升至30％，國內廠商彼此間都是互相扶持成長，希望可以將國產占比持續往上提高。

也因此，大成更斥資4億元，在台南新建寵物食品廠，今年Q4就會開始動工，並預計2026年投產，全系列的產品都會做，包括乾糧、鮮食都會在新廠製造，目前乾糧類在營收比重約占8成、零食占2成。

大成也提到，GOMO團隊在今年5月首度踏入國際舞台，乾糧類及肉乾率先外銷到馬來西亞，主要是因為集團20年前就已在當地投資，有很多的資源及合作夥伴，因此讓寵物食品進軍東南亞相對容易，未來也會前進德國、日本、歐美等地，新廠的目標就是以出口為主，持續拓展外銷版圖，朝向國際化發展。