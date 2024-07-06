ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

外文系畢業「做氣密窗學徒」媽氣炸嫌沒用！網喊超賺：月收6位數

▲▼看房,台北買房,重劃區,社區大樓,電梯大樓,中古屋。（圖／記者許凱彰攝）

▲弟弟去當氣密窗學徒，媽媽氣炸。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

時間過得飛快，時間又到了一年一度的畢業季，不少新鮮人都開始投履歷、面試，一名網友表示，讀外文系的弟弟剛畢業，弟弟女友家在做氣密窗，找不到人接班，於是找弟弟去試試看，月薪2萬元，一周上3天班，媽媽得知後火冒三丈，貼文曝光，網友驚呼「超賺欸！」

有網友在PTT發文，「弟弟去當氣密窗學徒，老母暴怒怎麼辦？」弟弟女友家裡在做氣密窗，找不到人可以接班，弟弟表示想嘗試看看，原本以為只是說說，沒想到弟弟突然不辭而別，「只留訊息告知要去他女友家三個月，現在老母氣瘋隨時想要找人吵架，老母說要做黑手當初不要念大學啊，請問該怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充家裡的狀況，家裡沒礦有房跟幾百萬股票，就是生活過得去而已；關於學徒的內容，月薪2萬元，每周工作3天，每天工作8小時，包住宿和午餐，工作內容包括搬運物品、切割鋁條和製作窗戶。

貼文曝光，網友表示雖然很辛苦，但是收入很不錯，「氣密窗賺的比一般上班族大概多10倍」、「好賺喔，身邊裝一間都快10萬」、「認識幾個做氣密窗當老闆的，月收簡單就六位數，還是自己出來做小規模而已」、「如果他有錢自己出來做，會很賺，我認真的」、「辛苦錢但是比坐辦公室好賺多了」、「氣密窗很賺好嗎，教育一下你媽」、「好好做很好賺，而且又不是去做詐騙」、「我有朋友家裡做這個很賺錢」、「學成以後賺得錢會很多」。

也有網友提醒，「能學得專業很好，但危險性確實會擔心」、「記得叫你弟安全繩要綁好」、「那麼多房子需要裝，又是一技之長，其實可以，但注意安全」、「提醒你老弟工作期間多注意工安就好」。

關鍵字： 畢業季外文系氣密窗學徒薪水

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

ETF配息牽動股東數！00940失色、00929逆勢增　搶進00934

ETF配息牽動股東數！00940失色、00929逆勢增　搶進00934

ETF本（7）月除息將由元大台灣價值高息ETF（00940）在11日（下周四）展開，可能受到配息被嫌少，自公布配息金額至今二周，受益人數減少逾2萬人，且見連六周衰退，但上市以來配息首見縮水復華台灣科技優息（00929），受益人數續增，單周增1.2萬人。至於首配息中信成長高股息（00934）年化配息率衝20%激勵，單周受益人數大增2.7萬人，成ETF中最搶眼一檔個股。

2024-07-06 12:51
輝達罕見遭下調評級　分析師：台積電、AMD是最好投資選擇

輝達罕見遭下調評級　分析師：台積電、AMD是最好投資選擇

AI 首選熱門股輝達（NVIDIA）罕見遭分析師下調投資評等，New Street Research對輝達發出預警，認為股價連續大漲「已得到充分估值」，相反的New Street對超微半導體（AMD）和台積電持積極態度，認為是最好投資選擇，有強勁上漲空間。

2024-07-06 11:14
台積電破千掀股票分割話題　法人：必要性不大

台積電破千掀股票分割話題　法人：必要性不大

台積電（2330）股價衝破1000元大關，對於台股影響加劇，每跳動1檔便影響大盤逾40點，引發市場熱烈討論股票分割議題。法人表示，台股期貨交易因而出現萎縮，不過，只是投資人不習慣，是短期現象，台積電股票分割必要性不大。

2024-07-06 13:53
拚資本8月達標　新光金董座：爭取120億不動產增值利益返還

拚資本8月達標　新光金董座：爭取120億不動產增值利益返還

新光金（2888）董事長魏寶生上任後，今天首度公開亮相接受媒體採訪，他表示，力拚8月底完成新台幣125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，將新壽資本適足率（RBC）拉至200%以上，待RBC達標後，擬再向金管會爭取120億元不動產增值利益返還。

2024-07-06 13:40
資金熱潮來襲「台股還有更高」！短線多方強勢　須留意Q3變數因子

資金熱潮來襲「台股還有更高」！短線多方強勢　須留意Q3變數因子

台股7月5日小幅震盪，指數開盤後不久再度創高23,628.86點，收盤小漲34.06點，漲幅0.14%，收在23,556.59點，晶圓龍頭大廠台積電也維持平盤價；回顧台股週線再度大漲524.34點，漲幅2.28%，平均日均量4,944.83億元。

2024-07-06 06:00
均價不到34元！抱25張台積電20年「獲利2400萬↑」　全場羨煞

均價不到34元！抱25張台積電20年「獲利2400萬↑」　全場羨煞

台積電（2330）在4日開盤衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，不敗教主陳重銘透露，20年前以每股33.9元的均價購買台積電的股票，共計25張，當時成本約為84萬元，如今已經增值到超過2500萬元，貼文一出，羨煞許多網友。

2024-07-06 10:19
6月CPI年增2.42%　連2個月突破警戒線

6月CPI年增2.42%　連2個月突破警戒線

主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.24%，不僅創近4個月新高，也是連續2個月突破2%通膨警戒，上半年物價平均年增2.27%，主計總處官員表示，6月房租、醫療費用漲幅居高，其中房租年增2.59%，更創逾28年新高。

2024-07-06 09:39
大成旗下寵物食品銷量年增50％　新廠2026年投產拓展外銷版圖

大成旗下寵物食品銷量年增50％　新廠2026年投產拓展外銷版圖

搶攻毛小孩經濟，大成（1210）旗下「毛能寵物食品」參展台北寵物用品展，自有品牌GOMO PET FOOD推出全新包裝再升級，整體銷量及營業額年增超過50％，斥資約4億元的寵物食品廠將在今年Q4動工、預計2026年投產；今年5月寵物食品也已外銷到馬來西亞，未來更要拓至東南亞、歐美國家，持續尋找策略性合作夥伴，逐步擴大市佔率。

2024-07-06 06:00
純電動車熱銷！今年全球達1000萬輛　混合動力車成長還更高

純電動車熱銷！今年全球達1000萬輛　混合動力車成長還更高

根據研調Counterpoint Research報告，2024年純電動車(Battery Electric Vehicle, BEV) 銷量將達到 1000 萬輛，同時內燃機汽車(Internal Combustion Engine, ICE) 的市佔預計在四年內降至 50% 以下。

2024-07-06 06:00
星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

金管會為鼓勵保險業創新發展，修正相關規範讓特定異業可與保險公司合作辦理創新型保險產品，星宇航空（2646）宣布與富邦產險聯手推出「一站式購足」投保服務，為全台首家可於官網購買旅遊平安保險的航空公司，此創舉結合金融科技及航空運輸，大幅提升旅客未來的投保便利性，為旅程增添一份保障。

2024-07-06 00:03

讀者迴響

熱門新聞

「AI機器人妖股」連飆跳空漲停！被列入注意股

專家估「台積電股價」衝2000元　時間點曝光

台積電飆破千元　5700位「億元富豪」誕生

均價不到34元！抱25張台積電20年「獲利2400萬↑」

連收2封違約交割簡訊！她嚇到手抖狂CALL

玉山銀Wallet app禮券「標錯價」出包　甩鍋合作商吞下

罕見！投信操盤人「自首」跟單　金管會罰公司60萬、經理人停業半年

女員工堅持「穿瑜珈褲上班」　他火大開除

2壽險現增啟動拚轉骨！股價兩樣情　新光金爆21萬張大量居冠

星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366