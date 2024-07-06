外文系畢業「做氣密窗學徒」媽氣炸嫌沒用！網喊超賺：月收6位數

▲弟弟去當氣密窗學徒，媽媽氣炸。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

時間過得飛快，時間又到了一年一度的畢業季，不少新鮮人都開始投履歷、面試，一名網友表示，讀外文系的弟弟剛畢業，弟弟女友家在做氣密窗，找不到人接班，於是找弟弟去試試看，月薪2萬元，一周上3天班，媽媽得知後火冒三丈，貼文曝光，網友驚呼「超賺欸！」

有網友在PTT發文，「弟弟去當氣密窗學徒，老母暴怒怎麼辦？」弟弟女友家裡在做氣密窗，找不到人可以接班，弟弟表示想嘗試看看，原本以為只是說說，沒想到弟弟突然不辭而別，「只留訊息告知要去他女友家三個月，現在老母氣瘋隨時想要找人吵架，老母說要做黑手當初不要念大學啊，請問該怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充家裡的狀況，家裡沒礦有房跟幾百萬股票，就是生活過得去而已；關於學徒的內容，月薪2萬元，每周工作3天，每天工作8小時，包住宿和午餐，工作內容包括搬運物品、切割鋁條和製作窗戶。

貼文曝光，網友表示雖然很辛苦，但是收入很不錯，「氣密窗賺的比一般上班族大概多10倍」、「好賺喔，身邊裝一間都快10萬」、「認識幾個做氣密窗當老闆的，月收簡單就六位數，還是自己出來做小規模而已」、「如果他有錢自己出來做，會很賺，我認真的」、「辛苦錢但是比坐辦公室好賺多了」、「氣密窗很賺好嗎，教育一下你媽」、「好好做很好賺，而且又不是去做詐騙」、「我有朋友家裡做這個很賺錢」、「學成以後賺得錢會很多」。

也有網友提醒，「能學得專業很好，但危險性確實會擔心」、「記得叫你弟安全繩要綁好」、「那麼多房子需要裝，又是一技之長，其實可以，但注意安全」、「提醒你老弟工作期間多注意工安就好」。