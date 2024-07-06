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國營事業唯一　港務公司獲亞洲最佳企業雇主等兩大獎

▲左上圖港務公司行政副總經理盧展猷領取HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎；右上圖港務公司副總經理高傳凱代表領取多元平等共融獎；下圖港務公公司出席頒獎典禮團隊大合照。（圖／港務公司提供）

▲左上圖港務公司行政副總經理盧展猷領取HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎；右上圖港務公司副總經理高傳凱代表領取多元平等共融獎；下圖港務公公司出席頒獎典禮團隊大合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲資深人力資源權威刊物《HR Asia》昨(6)晚舉辦2024「亞洲最佳企業雇主獎」頒獎晚宴，港務公司連續兩年獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，今年首度參選「DEI多元平等共融獎」即獲獎，顯示近年推動多元共融友善職場(Diversity,Equity and Inclusion，簡稱DEI)成果卓越，深獲員工認同及評審肯定。該公司為國營事業唯一獲獎企業。

《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎為亞太區人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的獎項之一，透過專業的全面評估模式，邀請企業同仁一同進行評分，從組織文化(CORE)、員工體驗(SELF)、團隊信任(GROUP)三大面向進行評比，港務公司滿意度調查結果各項指標皆遙遙領先市場平均。主辦單位昨晚自馬來西亞來台，在台北南港展覽館二館舉辦頒獎典禮。

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港務公司提供多項資源及福利，包括彈性上下班時間、職務歷練、遷調制度、鼓勵在職進修、公益假、豐富社團活動及在基隆、台中、高雄港分別設有職場互助教保服務中心…等，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。透過建立完善的「人才永續策略圖」，「以人為本」營造相互尊重與包容的辦公文化，深化企業與員工間的相互信任，打造人才永續的正向循環。最終目標為實踐「共好」，達成我好你好、共同美好的企業文化。

港務公司表示，感謝主辦單位HR Asia連續兩年給予的肯定，未來，港務公司將繼續營造使同仁「幸福有感」之職場環境，實踐員工價值主張(EVP)「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」。創造企業與員工之間的正向循環，並與聯合國永續發展目標（SDGs）第8項「良好工作與經濟成長」的目標相契合，共同朝向公司與員工永續共好的目標，走向世界。

關鍵字： 國營事業唯一港務公司亞洲最佳企業雇主兩大獎

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