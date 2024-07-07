繳保費≠保證續保！看清楚「1條款」　免得買了保險沒保障

▲實支險改革，改版後再上架的保單如富邦和台壽的產品，都沒了「保證續保」機制。（圖／鏡週刊提供）

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實支險改革，改版後再上架的保單如富邦和台壽的產品，都沒了「保證續保」機制。究竟有沒有「保證續保」差異有多大？

金管會改革實支險，讓壽險市場起了大變化，尤其是「保證續保」機制，因為目前改版再上市的實支險，包括富邦和台壽，都直接改為不保證續保。

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要提醒的是，很多人認為，只要每年都有繳保費，保單就是保證續保，事實上不是如此，這只能稱之為「自動續保」，想知道保單有沒保證續保？最好是翻出保單條款來看。

保證續保條款在保單內有非常多種不同寫法，但唯有條款內寫：「本附約保險期間為一年，保險期間屆滿時，要保人得交付續保保險費，以逐年使本附約繼續有效，本公司不得拒保。」這句話的意思是，只要保戶有持續繳保費，保險公司就不能拒保，尤其是「本公司不得拒保」這句話，是提供保戶最有力的保證。

而不保證續保條款的寫法，會是如何？以富邦人壽7月份改版新上架的享安寶意外傷害醫療實支險為例，條款中寫明「保險期間屆滿時，經本公司同意續保後，要保人得交付保險費，以使本附約繼續有效。」此句話的意思是，保單是否能續保，必須由「保險公司」同意。

簡而言之，「保證續保」只需要「要保人」繳保費此條件；但「不保證續保」條款則是在「保險公司」同意下，要保人再繳保費，保單才能持續有效。兩者主體性不同，讓保單是否能有效延續產生極大變化。

那麼，究竟「保證續保」有多重要？曾有保戶接獲保險公司電話行銷，買了一張重大疾病險，但卻忽略有沒有保證續保的機制；年過50後，發現自己罹患家族糖尿病。半年後，電話行銷再致電保戶，說商品要改版下架，保障只到年底，而保戶因為體況大幅改變，再也買不到其他家醫療險。

除此外，前2年防疫保單讓產險公司大虧，去年許多有買產險意外險保單的民眾，也收到不再續保通知，要保戶另外找其他家投保。只是若缺乏「保證續保」機制，萬一保戶體況有所改變，例如身體有殘疾，也很難在其他壽險公司買到意外險。所以希望自己買的保險發揮保障功能，建議還是在購買前先詢問是否有「保證續保」機制，避免因自己體況、或市場變化，而導致日後買不到保單。

「保證續保」機制條款寫法

「不保證續保」條款寫法



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