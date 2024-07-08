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海空貨運都旺！中菲行6月營收年增45％　寫19個月新高

▲中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（圖／中菲行提供）

▲中菲行6月營收寫19個月新高。（圖／中菲行提供）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告6月自結集團營業額，6月營收為24.19億元，年增45.2％，貨運量成長3成，為今年度營業額最高的月份，也創下19個月來新高；累計今年上半年營收為119.91億元，年增14.9％。

中菲行表示，電商商品、AI晶片和伺服器需求，持續帶動6月空運需求高漲 ，雖然近幾個月來，美國海關與邊境保護局針對進入美國的電子商務貨物加強了執法措施，但儘管面臨這些挑戰，對從東北亞飛往北美的貨機航班數量仍然沒有受到顯著的影響，全球消費者需求持續增加，預計今年Q3將出現更顯著的增長，隨著9月空運旺季即將來臨，空運市場也將出現更顯著的增長。

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中菲行指出，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，由於補貨潮、貨運積壓，6月海運市場需求持續強勁，加上美國延長301關稅條款、提高對某些中國進口產品的關稅、特別是太陽能板和電動車，以及歐盟從7月開始對中國電動車徵收38.1％關稅，中國電動車集裝箱因而提前裝運，由於這些因素，海運運價持續飆升，船公司每兩週調高運價，並徵收了比平時高3倍的旺季附加費，歐洲西行（EUWB）和跨太平洋東行（TPEB）現行的各類貨物長途浮動運價與3月份最低運價相比，分別上漲了130%和100%。

中菲行也說，在供應鏈持續面臨挑戰的情況下，海運和空運運價之間的差距已經明顯縮小，是2022年Q3以來最小的差距，目前全球海運運價僅比空運低6倍，而從歷史紀錄來看，一般空運運價要比海運高出12至15倍，隨著海運和空運之間的運價差異縮小，接近2021年的水準，這一趨勢將在未來幾個月持續推高海運和空運運價，海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行航線的轉換會尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，勢必同時受益。

關鍵字： 海運空運AI中菲行

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