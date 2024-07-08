大立光盤中最高漲7.4%　郭明錤：下半年獲利超市場預期

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光學鏡頭大廠大立光（3008）今日大漲超過半根，盤中最高來到3110元，大漲215元，漲幅達7.4%，知名分析師郭明錤也發文表示，大立光具有價格優勢與良率提升，故大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。

郭明錤表示，Apple是大立光最重要的客戶，大立光也是Apple最大的鏡頭供應商。故上述引用中，指的應該就是2H24新款iPhone 16 Pro與Pro Max均將配備四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機 (2H23新款iPhone 15僅Pro Max配備該相機)。

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郭明錤指出，iPhone 16 Pro與Pro Max配備的四重反射稜鏡相機規格與iPhone 15 Pro Max的一樣，但大立光的出貨單價並未改變，可以得到下列2個關鍵推論。

1.大立光的出貨價格不受到玉晶光在2H24成為新供應商影響，代表大立光仍極具優勢的主導著iPhone四重反射稜鏡鏡頭 (包含與稜鏡組裝) 的供應。

2.就算假設大立光是iPhone 16的獨家四重反射稜鏡鏡頭供應商，相同規格的零組件在量產1年後還能維持相同單價，這在Apple供應鏈是極端罕見的事 (連台積電都辦不到)。這代表大立光與Apple所簽署的，並非一般的供應合約。

綜合上述，可得以下2個結論：

大立光具有「某種競爭與談判優勢」，可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變。而Apple無法用其他鏡頭訂單與未來訂單迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭，代表大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單。

林恩平提到毛利率取決於產能利用率、價格及良率。因大立光第四季產能利用率滿載 (林恩平先前有說過)，且具有價格優勢與良率提升 (因規格不變)，故大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。