宏碁Q3訂單能見度清楚！陳俊聖：下半年優於上半年　AI PC反應熱烈

▲宏碁於百代宏碁大樓舉行揭牌儀式。由左至右為展碁國際總經理林佳璋、安碁資訊總經理吳乙南、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁資訊總經理周幸蓉、宏碁全球人資長林弘道。（圖／宏碁提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖8日表示，今年第三季的訂單能見度看得很清楚，以季節性因素來看，預期下半年應比上半年好一些，整體來看，也看到AI PC的需求，將靜待AI PC帶來的商機，並能在相關應用上好好耕耘。

宏碁於百代宏碁大樓舉行揭牌儀式，並宣布旗下3家子公司安碁資訊、展碁國際及宏碁資訊預計今年底入駐南港辦公大樓。也就是說，位於汐止的宏碁總部將觸角延伸至鄰近的南港都會區，未來可藉地利之勢整合集團資源，發揮綜效。

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對於下半年市況，陳俊聖表示，下半年應比上半年好一些，尤其今年上半年少了庫存的干擾，情況並不算差，下半年市場非常期待AI PC發展，將會持續努力在AI PC、伺服器、應用端好好發揮作用。

陳俊聖說，從通路反應來看，目前AI PC需求強烈，主要就是PC採購約有8至9成討論AI PC，除了電競PC之外，文書需求的消費者約有4至5成考慮換AI PC，不過，整體PC需求仍帶來綜合因素，也有可能是自身換機或工作需求。

至於AI前景如何，陳俊聖表示，AI已經發展50年，只是這一段時間生成式AI突然變得很熱門，這次AI潮流就像是90年代末的網際網路，目前每家公司都有客服需求，就能導入生成式AI來處理，減輕客服壓力。