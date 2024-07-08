中菲行看好下半年航空貨運　估海空運價差縮小帶動海轉空貨

▲中菲行上個月開始由新任董事長錢文莉掌舵。（圖／取自中菲行官網）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)自結6月營收24.19億元，年增45.2%，月增10.70%，貨運量成長三成，為今年度營業額最高的月份，也創下111年12月疫情結束後19個月新高，公司估計隨著消費需求增長，第三季航空貨運將出現更明顯著增長，9月空運市場進入傳統旺季，增長會更明顯，加上海空運運價差大幅縮小，亞洲運往北美的海轉空貨尤其明顯。

中菲行指出，在供應鏈持續面臨挑戰的情況下，海運和空運運價之間的差距已經明顯縮小，是2022年Q3以來最小的差距，目前全球海運運價僅比空運低六倍，而從歷史紀錄來看，一般空運運價要比海運高出12至15倍，隨著海空運價差異縮小，接近2021年的水準，這一趨勢將在未來幾個月持續推高海運和空運運價，海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行(TPEB)航線的轉換會尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，勢必同時受益。

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中菲行今年1月至6月營收為119.91億元，較去年同期成長14.9%，其中空運營收占六成，海運佔34%，合同物流佔6%，下半年空運特別看好，對中菲行業績挹注也將加大。

中菲行說明，6月空運市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲 ，雖然近幾個月來，美國海關與邊境保護局針對進入美國的電子商務貨物加強了執法措施，但儘管面臨這些挑戰，對從東北亞飛往北美的貨機航班數量仍然沒有受到顯著的影響，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季將出現更顯著的增長，隨著9月空運旺季即將來臨，空運市場也將出現更顯著的增長。

6月海運市場，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，由於補貨潮、貨運積壓，海運的需求持續強勁，加上美國延長301關稅條款、提高對某些中國進口產品的關稅(特別是太陽能板和電動車)，以及歐盟從7月開始對中國電動車徵收38.1%的關稅，中國電動車集裝箱因而提前裝運，由於這些因素，海運運價持續飆升，船公司每兩周調高運價，並徵收了比平時高3倍的旺季附加費，歐洲西行(EUWB)和跨太平洋東行(TPEB)現行的各類貨物長途浮動運價與3月份最低運價相比，分別上漲了130%和100%。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務。

展望未來，空運、海運市場持續看好，中菲行憑藉優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。