軍公教加薪導致通膨螺旋　央行楊金龍：台灣不會發生

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

行政院長卓榮泰指示明年軍公教薪資待遇往合理方向調升，國民黨立委林德福今（10）日在立法院財委會質詢，這是否會引發「通膨螺旋」？中央銀行總裁楊金龍表示，在學理上有這概率，但台灣應該比較不會發生。他同時指出，與調漲基本工資相較，軍公教調薪對物價影響較不明顯。

楊金龍說，若經濟穩定成長，政府稅收足夠應付，還有物價上漲考量，他也贊成加薪，他同時指出，基本工資調漲對物價影響大於軍公教調薪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊金龍表示，各國當前目標是把通膨控制在2%，甚至2%以下，台灣是小而開放的經濟體，通膨目標要有彈性，但這是屬於中長期目標，目前央行職責是把通膨控制在2%以下，目前「中長期」的定義大概是3年左右。

所謂通膨螺旋（inflation spiral），又稱「薪資－物價螺旋上升」（wage-price spiral），指的是當勞動市場趨緊或物價水準上升時，勞工要求提高名目薪資；廠商為因應名目薪資提高所致之成本增加，只好提高商品售價轉嫁給消費者，進而再推升物價水準；而物價水準上升使勞工再要求更高的名目薪資，亦再次促使廠商提高商品售價，物價水準又一步上升，如此周而復始，就會導致「薪資－物價螺旋上升」。