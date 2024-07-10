第7波管制房市？央行「密切注意」　目前不會降息

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國民黨立委賴士葆今（10）日在立法院財政委員會詢問央行，台股創高會不會導致房市新一波上漲，央行總裁楊金龍坦言，「這都是有可能」，賴追問央行是否採取第7波選擇性信用管制措施，楊金龍說：「我們會密切注意」。另對於立委顏寬恒詢問降息，楊金龍以「目前不會降息」回應。

賴士葆指出，現在通膨蠢蠢欲動，股市漲，感覺國內錢太多，楊金龍說，通膨有慢慢緩和下來，雖然連3年消費者物價指數（CPI）年增率都超過2%，但核心CPI已慢慢降到2%以下；賴士葆續指，但2%警戒線破了，楊金龍說，這3年確實都有超過2%，可是核心CPI現在慢慢有降到2%以下。

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賴士葆接著問，這樣是不是代表央行不排除進一步通貨緊縮？楊金龍則表示，這是按委員的想法解讀，每個人都可以解讀，央行立場就是「我們會密切注意，滾動式檢討，該做的會做」，

楊金龍也再次強調，央行職責是維持金融穩定，會密切注意房價，但房價不在央行法規範的「央行經營目標」範疇，主央行首要任務還是金融穩定，當然，若房價高導致泡沫，並危害銀行體系債權，導致銀行沒法承受，就會發生金融穩定問題，也會外溢影響經濟發展。

至於現在房市有泡沫危機嗎？楊金龍說，這要觀察呆帳率（NPL），目前很低，而且一般認為是落後指標，因此，要更精進，即對銀行進行壓力測試，也有在3月及6月央行理監事會上，向理事報告，目前為止，認為若發生劇變，銀行還能夠承受。

面對房市飆漲，央行在今（2024） 第2季理監事會後宣布採行第6波房市管制，也就是調整「對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區「第2戶購屋貸款最高成數上限為 6 成」，並從 6 月 14 日起實施。

另市場預期美國最快9月降息，國民黨立委顏寬恒詢問何時降息？楊金龍指出，「我們情況與美國不太一樣，當然，若全球都在降息，也會外溢到台灣，央行會看國際情況及國內狀況，並由央行理事會決定，但至今還沒有這樣的規劃。」