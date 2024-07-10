逾56萬股東注意！群創減資每股退還1.2元　訂8／14最後交易日

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

擁有股東人數達56.28萬人的面板大廠群創光電（3481）日前董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構，每股退還股利1.2元現金，今日也公告，減資股票最後交易日為8月14日，現金減資退還股款發放日為8月30日。

群創擬辦理現金減資金額108.94億元，換發股票總數包括歷年已發行之全部股票，計普通股90億7863萬3338股，每股面額10元，共計新台幣907億8633萬3380元，此次銷除已發行股份10億8943萬6001股，減少資本108億9436萬10元，減資比率為12%，每股退還股款現金1.2元，減資後換發股份總數79億8919萬7337股，共計798億9197萬3370元。

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群創公告，減資股票最後交易日為8月14日。減資股票停止在交易市場買賣日為8月15日~23日。減資股票最後過戶日為8月18日。減資股票停止過戶期間為8月19~23日。減資換發股票基準日為8月23日。換發新股暨上市買賣日（即舊股票終止上市日)為8月26日，現金減資退還股款發放日為8月30日。

群創也公告，自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。