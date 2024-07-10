大車隊6月合併營收2.31億元　司機數年增約13%

▲大車隊司機總數2.6萬人以上，年增約13%，市占率達28%。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)6月份合併營收為2.31億元，年增0.03%；累計1月至6月合併營收為14.69億元，年增6.75%。大車隊表示，6月是市場淡月，就上半年來看，營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數2.6萬人以上，年增約13%，市占率達28%。

同時55688 APP用戶數規模達720萬，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，生活媒合服務營收成長年增雙位數，主要來自居家清潔服務、快遞服務、洗衣服務及代駕服務；而平台週邊銷售收入主要來自汽車保修收入及廣告收入。

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