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「員工的健康，永慶來守護！」　第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠

「員工的健康，永慶來守護！」第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠（圖／永慶房產集團提供）

▲第九屆永慶盃籃球賽有近300人參賽！既是房仲龍頭也是運動企業。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

別再說業務就得高工時、沒時間運動啦！永慶房屋自3月起掀起籃球熱，同事間最火熱的話題，除了開幕戰有啦啦隊女神「炸裂」降臨球場以外，就是週週開打的《第九屆永慶盃籃球賽》，隨著賽事進入尾聲，場邊的應援聲與加油團只有越來越浩大。經過4個月、近60場賽事後，2024年永慶盃籃球賽「封王戰」於6/26舉行，最終由「文深超級霸」在22支隊伍中奪得冠軍獎盃，亞軍、季軍則由「南港悍將隊」及「永和超BP」拿下！

封王戰超熱血 永慶運動賽人人有參與感
《第九屆永慶盃籃球賽》冠亞軍對決來勢洶洶，由永慶房屋文山區同仁「文深超級霸」對上南港區「南港悍將隊」，兩支隊伍分別擊敗去年冠、亞軍球隊，看點十足。季殿決戰則由去年第一、二名隊伍「永和超BP」與「內湖虎鯊」再次碰頭，總決賽當日也吸引許多同仁到場邊觀賽、應援。永慶房屋直營店長黃文琛分享：「雖然我們永和超BP衛冕失敗，但晉級四強也是榮耀！大家都很享受這次比賽，球場上是對手，下了球場再一起工作，相信會更有默契。」

封王戰這天，永慶房屋副總經理黃俊傑也到場，為獲勝隊伍頒獎。黃俊傑雖然沒有投身本次籃球賽，卻是歷屆《永慶盃壘球賽》的常勝軍與人氣王，他表示，提倡運動風氣、打造健康職場是永慶的目標之一，因此每年都會舉辦各式各樣的體育活動，有籃球、羽球與壘球三大運動賽事以及健走競賽，年年創造「破千」人次齊運動的活力職場文化！讓大家都能選擇自己擅長、喜歡的項目來參與，也展現永慶職場的包容與多樣性，讓永慶人熱血一整年。

「員工的健康，永慶來守護！」第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠（圖／永慶房產集團提供）

▲2024年永慶盃籃球賽冠亞軍對決來勢洶洶，最終由「文深超級霸」在22支隊伍中奪得冠軍。

彈性工時、有薪充電假 落實聰明工作文化
而永慶房屋除了是首家獲官方《運動企業認證》的房仲品牌，在人資管理上，也有許多制度打破一般人對業務工作的想像，如彈性工時與有薪充電假等。黃俊傑指出，永慶相信有幸福的員工才有滿意的客戶，因此致力於落實「聰明工作、健康生活」的職場文化。

總部也聯合業務管理、人資與數位研發等部門，持續提升員工福祉，像是優化買賣方配對系統、導入AI技術提升服務滿意度等，都能有效提高工作效率；永慶更擁有業界首創「彈性工作八小時」制度，同時加碼生日假、親子假、孝親假與充電假等「有薪」休假紅利，支持員工多元的個人需求，創造事業、生活的雙向精彩。

「員工的健康，永慶來守護！」第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶每年都會舉辦各式各樣的體育活動，讓大家都能選擇自己擅長、喜歡的項目來參與。

「員工的健康，永慶來守護！」第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠（圖／永慶房產集團提供）

▲倡運動風氣、打造健康職場是永慶的目標之一，年年創造「破千」人次齊運動的活力職場文化。

運動讓團隊的心更靠近 打造人才圓夢基地
參與《第九屆永慶盃籃球賽》和隊友奪得亞軍的永慶房屋業務經理林東憲受訪分享，自他入職永慶以來，從未缺席永慶盃籃球賽的盛事，不只是因為喜歡籃球，也因為這種在職場上找朋友的經驗真的很酷！他也認同運動為更加凝聚團隊的契機，創造跨店、甚至跨區的夥伴有更多交流機會，「因為彼此都喜歡籃球，有共同話題就能一下子拉近距離」。

此次奪冠，林東憲也很榮耀，他說隊伍的平均身高沒有特別亮眼，全仰賴隊友們積極相揪練球，永慶這個團隊，就是只要自己有目標肯努力，身邊的人就會來幫你！現年28歲的林東憲，退伍後第一份工作就選擇加入永慶，從一竅不通的房產素人，藉助公司「師徒制」培訓快速成長，成功實現買房、買車、年薪百萬等人生清單，接下來他還期許自己可以在今年嘗試健身與廚藝，讓自己隨時保持在學習狀態，活出更自在、有挑戰性的充實人生。

「員工的健康，永慶來守護！」第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋業務經理林東憲和隊友奪得亞軍，他也認同運動為更加凝聚團隊的契機。

2024年永慶房屋持續展店、徵才不中斷，提供業務新人「前12個月每月領5萬」保障收入，未來還能挑戰最高7萬5底薪，業績獎金另計，沒有年資限制，每人每年還有最高250萬元幸福成家基金，支持年輕人實現理想與夢想。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶盃籃球賽

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