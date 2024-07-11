AI伺服器發威！金寶股價「直飆漲停板」　5月淨利年成長905%

▲金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近日股價漲勢猛烈受投資人矚目，被證交所列入注意股後，11日早盤以24.35元開出一度往下至23.95元，但9時30分許見到買氣湧現，股價直衝漲停價25.85元，亮一根大紅柱。

金寶近日股價走勢起伏波動大，主要是AI伺服器產線正式啟動，加上被外資點名入選輝達（NVIDIA）GB200受惠股，7月以來股價開始起飛，連續拉出3根漲停的局面，甚至一度鎖在20年來波段高點26.15元，整體漲幅逾48.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，就在外資獲利了結、賣壓湧現時，金寶股價也出現急轉直下的走勢。根據證交所資訊，金寶最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.36%，7月9日成交量為最近60個營業日日平均成交量的11.72倍、週轉率19.48%，被列入注意股。

應主管機關要求，金寶公布相關財務業務，今年5月營收133.3億元，年減3.54%；稅前淨利3.72億元，年增161.97%；歸屬母公司業主淨利2.01億元，年增905%；每股淨利0.13元，年增12倍，表現亮眼。

金寶總經理陳威昌日前受訪時透露伺服器產線進度，除了原有泰國廠區之外，也在墨西哥接到全新的訂單，目前仍在試產階段，產品成果都表現不錯，良率高、客戶回饋都很好，將逐步提升產能，預期未來可以見到更好的毛利表現。

他也期許，市場上伺服器商機愈來愈擴大，希望金寶伺服器產品以「代工」走向「設計」，在全球趨勢的發展下全力以赴。