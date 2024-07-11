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先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

圖／先探投資週刊 提供

文／謝金河

這個禮拜是台股寫紀錄的重要一周，台積電在台灣的股價破千元，最高到一○五五元，在美國掛牌的ＡＤＲ寫下一九二．八美元的歷史高價，盤中市值突破一兆美元，這是台股非常重要的新里程碑。

在台積電屢創新高的帶領下，台股加權指數寫下二四一二六．六六的歷史新高，對大多數投資人來說，這個收盤指數是讓大家難以想像的高，二○二二年國泰投信的張錫預測台股會登上兩萬點，大家都不以為然，張錫也承擔很大壓力，如今來到二萬四千點，很多人不禁要問，台股接下來會到多少點？答案也在台積電身上。

台積電會把台股帶往哪裡

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我二○一七年在中國大喊「厲害了，我的國」、「一帶一路」、「彎道超車：中國製造二○二五」的時候，率先指出台灣會大好三十年，當時我提到日本、印度也會大起，中國面臨向下調整三十年的命運，這當中我提到台積電股價上千元，市值到一兆美元，如今這個目標都達到了，再往下看，台積電會把台股帶向哪裡？這是值得深入討論的一個大命題。

今年領軍台股攻堅的核心是ＡＩ供應鏈，這次美國股市奔馳的大企業都與ＡＩ有關，到九日為止，Apple在ＡＩ手機應用即將出爐，股價跑到二二九．四美元，市值達三．五○七兆美元，重奪冠軍寶座，而微軟以三．四一五兆美元居次，Nvidia以三．二三七兆排行第三。美國前三大市值創造十．一五九兆美元，已逼近深圳、上海加香港的十一．九兆美元，在ＡＩ掛帥下，美國前三大市值企業市值逾三兆美元，Google、Amazon也超過二兆美元，台積電晉身一兆美元企業十分合理。

對台股來說，只要台積電「勇壯」表現，台股加權指數就有步步上挺的空間，而且台積電也讓台股產生很大的化學 效應，先前市場上很關注「窄基交易」的問題，也就是台積電一家公司市值占市場逾三分之一，外資有調降持股疑慮，台股這時候大市值公司紛紛挺身而出，最具代表性的是鴻海，在三月前，鴻海股價蟄伏在百元上下，已經十幾年沒有波動，這回挾GB200伺服器的威力，股價挺上了二三四．五元，市值達三．一四兆。第三名的聯發科也漲到一五○○元，市值逾二．二七兆，對台股來說，這是很不可思議的事。

前十大市值企業營運躍升

除了台積電、鴻海、聯發科，廣達也挺進到三四五元，市值達一．二五兆元，而台灣的金控股也奮勇爭先，富邦金漲到九○．五元，市值也跑到一．二兆，最近跑到四二二．五元的台達電也順利成為兆元產業，市值達一．○六六兆。到此為止，台灣已經有六家公司成為兆元企業，中華電的九二三一億元居第七，國泰金的九一一○億居第八，日月光投控的七九○七億第九，中信金的七八三九億排第十，台灣前十大市值企業都有顯著躍升，這更加厚實了台股向上攻堅的實力。

瑞銀出具下半年的台股投資報告，認為台股企業獲利成長，資金輪動、不算太貴、不宜離場，這個觀點可視為台股投資參考，到九日為止，台股拉出三一．三九％的漲幅，只輸給費城半導體指數的三五．四七％漲幅，台股今年漲幅冠全球，大幅領先日經的二二．八％，印度的十．七％，南韓的七．七六％，比起上海股市下跌○．八％，深圳成分指數下跌八．七％，香港恆生小漲四．四一％都出色，台股的亮眼與資金回流有很密切的關係，目前銀行存款餘額五八．六兆，超額儲蓄率十六．七％，超額儲蓄四．二一兆，都寫下歷史新高，這也可以看出台股這一波資金行情的壯闊。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2308期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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