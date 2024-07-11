Gogolook打入日本生態系！與樂天電信銷售「電話簡訊防詐方案」

▲Gogolook聯手日本樂天電信推廣防詐服務。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）11日宣布，日本子公司「Whoscall（フーズコール）株式會社」與日本樂天電信（楽天モバイル，Rakuten Mobile）達成合作，向用戶提供專屬的「迷惑電話・SMS対策」產品與金流支付方案，雙方合作銷售方案已正式開跑。

日本詐騙案件和財損金額日益攀升。根據日本警察廳統計，2023年報案數量增長約8.4%，總財損達452.6億日圓，年增幅22%；另根據GASA與Gogolook《2023年亞洲詐騙調查報告》指出，日本民眾最常接觸到詐騙管道前三名依序為Email（34%）、簡訊（44%）及電話（34%），突顯傳統通訊所帶來的詐騙仍舊盛行。

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隨著生成式AI的發展，將帶動詐騙升溫、手段更加巧妙，增加防詐的難度與必要性。Gogolook表示，自2020年起，Whoscall在日本接連與福岡市、東京都澀谷區、神奈川縣橫濱市等政府合作，防詐實績受到官方肯定。

Gogolook指出，Whoscall再獲日本四大電信商之一的樂天電信肯定，將透過在地成熟的電信生態系銷售「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」的通訊加值服務，強化顧客防詐與防騷擾的保護，深化服務普及率。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，海外市場為Gogolook重要的成長動能，歷經長時間的累積與耕耘，能在日本獲得大型電信商的信任突顯產品的價值與需求，「在指標性合作夥伴的示範效應下，我們的日本團隊也會持續推進與大型企業和當地政府的合作，並引進與研發更多日本所需的防詐服務，共同保護日本民眾的安全。」