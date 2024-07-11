朱惕之訪印度汽車閥門傳動件GPP公司　力促新北電動車產業國際合作

▲圖為新北市副市長朱惕之（右3）參加印度台灣形象展開幕典禮。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

新北市副市長朱惕之昨（10日）帶領市府團隊前往印度加齊阿巴德工業區，參訪當地知名的精密零組件公司Ghaziabad Precision Products (GPP) Private Limited。這家公司以生產精密部件和裝配聞名，其發展歷程與新北市的中小企業有不少相似之處，雙方皆重視出口導向和產業升級戰略。

GPP公司目前擁有約1,300名員工和5座廠區，每座廠區面積達1萬平方公尺。此次參訪由GPP執行長Amit Agarwal親自介紹公司概況，並帶領市府團隊參觀其中一座廠區。Agarwal表示，台印雙邊貿易額達82.4億元，印度未來將投資20億美元設立半導體封裝廠，隨著基礎建設逐步完善，新創企業愈來愈多。印度訂定了在地製造、新創印度及數位印度等三大政策，這些政策為兩地合作提供了極大機會，Agarwal希望未來能與新北廠商有更多交流。

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朱副市長指出，新北市擁有超過30萬家公司行號和工廠，是全台最多的，並佔據台灣ICT產業的四分之一。新北市的產業競爭力強大，許多中小企業在轉型過程中與GPP集團相似，從關鍵零組件逐步轉向電動車產業。朱副市長對於GPP成為全印度首家引進RFID技術的廠商深感興趣，他表示，自己在台灣也曾推動RFID技術在營建工程中的應用。朱副市長強調，此次訪問GPP集團所討論的合作意見，回台後將會與台灣廠商分享，並回饋台灣廠商的意見，作為後續合作的參考。

新北市經濟發展局局長何志偉表示，今年12月新北市將成立電動車關鍵零組件聯盟，進一步擴大雙邊合作的規模與深度。新北市擁有3,000多家電子零組件製造商，經發局將持續協助GPP尋找合作夥伴，並在現場媒合與已在印度設廠的新北廠商進行交流合作。何局長也邀請GPP集團在8月到訪新北，協助媒合新北廠商合作，並參與9月的國際商洽會。

經發局補充，本次出口拓銷團包括電動車、電競相關產品、資通訊、製造及醫療器材等20家新北廠商，前進印度及土耳其市場。團隊將拜訪印度協會、印度商工總會及太思科技暨印度德里地區臺灣商會等機構，後續還將前往土耳其舉辦貿易洽談會。此次出口拓銷活動將持續至7月18日，透過多元交流拓展潛在商機，增加與國外廠商的合作機會，為進軍中東市場鋪路。