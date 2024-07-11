10元甜甜價來了！中信投信力推3檔日本ETF　7／30開募

▲中國信託投信重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，可望成為投資人掌握日本轉「股」契機。圖片右起：中國信託投信投資一部部長張勝原、中國信託投信總經理陳正華、投資二部部長葉松炫、股權投資一科主管張圭慧。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中信投信今（11）日推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），擬定7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。

依照中信投信規劃，00954、00955皆為年配息產品，首次配息評價日落在11月30日；00956為季配息產品，首次評價日期落在今年最後一個交易日，也就是12月31日。

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中信投信總經理陳正華形容，日本在「天時、 地利、人和」3大要素促成下，企業與經濟表現成長亮眼，日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是GDP創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。

陳正華笑稱，中信投信在「009xx」系列序號上都有代表作，而0095x系列更一口氣推出3檔日本相關ETF，就是看準日本經濟重返成長軌道，日股相對低的本益比，較其他成熟市場有更高的上漲潛力。



中信日本半導體ETF經理人（00954）葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。

目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，而在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。