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宣明智互貴興業孵蛋十年有成　「不與客戶競爭」搶當生醫界護國神山

▲▼互貴興業董事長宣明智。（圖／記者高兆麟攝）

▲互貴興業董事長宣明智。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

宣明智創辦的醫材廠互貴興業，創立至今已經來到第11年，更獲緯創、中租等公司投資，走過這11年，宣明智受訪時感性說，這家公司孵了十年，目前已經有40多個產品和案子正在跑，可以說終於來到開花結果的時候，宣明智除了介紹目前旗下最新產品外，更打趣說，互貴興業的意思，除了希望和客戶彼此互為貴人外，另一個意思是，賣的東西也很貴，希望靠著高毛利商品，在競爭激烈的醫材市場開闢新商機，成為台灣另一座護國神山。

互貴興業創立至今，仍有許多人對於其特殊的商業模式感到不解，宣明智也趁此機會解釋，其實互貴興業的商模，就是將生技和電子這兩個彼此不了解對方的產業結合起來，其中的橋梁就是互貴興業，當醫生有想法，互貴可以讓他從生產出產品到獲得FDA認證，這個商業模式叫CDMO，常見在新藥開發，但現在互貴興業的出現，讓醫療器材也可以用這樣的模式開發。

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宣明智說：「我們其實是廠商的伴讀兼導遊，因為很多創意發想是在電子這邊，但法規怎麼樣，以及相關的技術，這點我們要協助他們弄清楚，我們就是把他的想法變成市場可能需要的東西，協助他取得認證，把這個產品從發想到設計到生產到取得認證並發售，這一系列流程都幫助他完成。」

宣明智透露，目前公司已經有30-40個產品，台灣有跟像華碩一樣的大廠合作，海外也有歐、美、日廠商在一起努力，雖然現在還在繳學費的階段，但醫材是特別的市場，一般消費性產品，通常希望越快越新推出越好，但醫材通常開發就要很久，和客戶簽共同開發合作約，通常都是一兩年以上，同時還要維持工廠運營，一開始生產也是小量試產，不過一旦合作後，客戶就很難跟別人合作，所以營業額其實會一直累積，這是這個市場特別的地方。

互貴興業也學習台積電「不與客戶競爭」的哲學，像目前生產的手持超音波機，除了給人使用外，甚至連畜牧業都有採用，用以辨別豬隻懷孕狀況等，不過雖然單價高，數量也不少，但互貴興業出口到歐洲的儀器，都還是給客戶貼牌販售，互貴興業就專注開發及代工，把銷售留給客戶。

宣明智也解釋，互貴的強項還有供應鏈，台灣供應鏈是超強沒有錯，但也要找合格供應鏈，因為醫療器械有它的標準，獲得認證後，也不能隨意更換廠商甚至廠房生產，這樣才能確保符合認證規定，也因此客戶一旦和互貴興業合作，基本上很難找別人了，因此互貴在開發完成後，就可以專注生產，把銷售留給客戶，以此達成長久合作。

關鍵字： 互貴興業宣明智

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