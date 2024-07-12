快訊／美西線海運價續跌　市場已出現每大箱低於7000美元運價

▲美西線每大箱已出現低於7000美元運價（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美西線本月1日每大箱(40呎櫃)調漲1000美元，原漲到8100-8500美元的運價，因加班船與新航線陸續推出，業界龍頭地中海航運(MSC)維持原價7500美元未漲，上周六(7日)多數船公司將運價調降到7900美元，目前多數已再下修至7500美元，但是有幾家大型以上攬貨公司，透過與船公司簽屬的低廉長約價，報出低於7000美元運價。

業界高階分析，大型與超大型攬貨公司與船公司簽屬的年度長約，每大箱運價約1700美元，加上旺季附加費後約在3500美元上下，這種運費屬於固定運費(FIX)，現貨市場運價則是均一運價(FAK)，固定運價一般船公司僅簽二到三成，以兩成計，攬貨公司出五個貨櫃，有一個僅需付3500美元運費，另四個要付7500美元，平均下來每大箱運價是6700美元，於是就有攬貨公司以成本價6700美元，加2-300美元收貨，因此出現低於7000美元的運價。

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大型與超大型攬貨公司願意讓利，主要是市場艙位供給開始出現過剩，於是出手降價衝量，但是想拿到低於市場行情許多的運價，必須是與攬貨公司關係良好或出貨量大的常客。不過低於7000美元的運價出現後，估計現貨市場也會受到動搖，有攬貨公司估計下周的FAK價下修幅度會拉大。

目前美東線運價則維持在每大箱9800-10,400美元之間，歐洲線每大箱運價在8800-9300美元之間，由於大陸市場歐洲線是收8700-9000美元，台灣市場是否會鬆動下修，攬貨公司都還在等船公司這兩天提出的新報價。本月中的漲價計畫，在地中海航運帶領下則都已取消。