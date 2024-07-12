史上最多贊助選手闖企業！台灣大運動家族12位選手勇闖巴黎奧運　 蔡明忠宣布奪金每人再加碼320萬

記者蘇晟彥／綜合報導

2024巴黎奧運將於7月26日盛大展開，代表中華隊出戰的選手名單全數出爐，在總計60位中華隊選手中，台灣大哥大運動家族選手達12位，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。台灣大哥大董事長蔡明忠今(12)日宣布，為激勵這12位台灣大哥大運動家族選手勇闖奧運，每位奪得金牌、銀牌、銅牌的選手，分別可獲得10萬美元、5萬美元、2.5萬美元的助威金，鼓舞選手在世界體育賽事最高殿堂，能所不能，如同日前台灣大哥大無償授權中華奧會一首充滿熱血、正能量的2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》MV，該MV在中華奧會YouTube 獲得數十萬粉絲熱烈迴響，感動得熱淚盈眶，紛紛留言為所有台灣選手們加油，祝福體壇健兒前進奧運殿堂，為台爭光，讓世界看見台灣。

▼台灣大哥大運動家族12位選手勇闖2024巴黎奧運，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大作為運動員背後的堅強後盾 加碼助威金助力選手奧運摘金

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，運動與體育賽事帶給全民的感動與力量，然而運動員的養成之路極其不易，在精神和資源方面都需要大家共同努力支持。台灣大哥大自2003年起作為選手們的堅強後盾，長期提供激勵獎金或助威金，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練與比賽，在國際舞台上為自己、也為台灣發光發熱，期許拋磚引玉，號召更多企業和民眾給予體壇健兒支持與鼓勵。近幾年台灣大哥大選手在國際舞台上大放異彩，6位選手參賽2021年東京奧運，並勇奪1金1銀，創下新紀錄；今年，運動家族再創佳績，不僅選手增至20人，其中更有12位取得巴黎奧運入場券，今年再度加碼助威金，期待選手在畢生追求的最高榮耀殿堂，發揮能所不能精神摘金奪冠，締造前所未有的輝煌。

賴清德總統親臨授旗典禮 祝福中華隊勇奪奧運金牌

本次取得出戰2024巴黎奧運之選手包含丁華恬(體操)、林昀儒(桌球)、林郁婷(拳擊)、徐薇淩 (高爾夫球)、孫振(霹靂舞)、陳念琴(拳擊)、郭婞淳(舉重)、黃筱雯(拳擊)、楊勇緯(柔道)、詹皓晴(網球)、詹詠然(網球)、鄭怡靜(桌球)，共12位(按筆畫排序)。日前中華奧會於高雄國家運動訓練中心舉行中華隊代表團授旗典禮，由賴清德總統出席現場為選手打氣，並致贈「奧運圓滿御守」予選手代表—台灣大哥大運動家族霹靂舞選手孫振，為即將出征奧運的教練及選手們加油打氣。

▼賴清德總統出席中華隊代表團授旗典禮，致贈「奧運圓滿御守」予選手代表—台灣大哥大運動家族霹靂舞選手孫振，為即將出征奧運的教練及選手們加油打氣。



金曲歌王葛西瓦領唱 霹靂舞選手孫振Solo舞步 《Never Give Up》MV掀起熱血風暴

即將前進奧運的選手們，在出戰前參與錄製2024巴黎奧運中華隊官方應援曲的《Never Give Up》MV，MV上映後好評不斷。領唱的金曲歌王葛西瓦以充滿生命力的嗓音，完美詮釋永不退縮精神，其震撼的族語RAP段落，搭配霹靂舞選手孫振的Solo熱舞畫面，讓眾多網友驚艷不已，紛紛留言表示非常熱血激昂！此外，郭婞淳、楊勇緯、李旻、林昀儒、徐薇淩、黃筱雯、詹詠然、詹皓晴，8位選手首次共同合唱，MV中高達34位台灣優秀運動員熱血演出，充滿力量的畫面感染眾多網友，至今獲250則以上好評。有觀眾分享，在年初《超級巨星紅白藝能大賞》時首次聽到覺得超好聽，終於等到正式釋出！也有網友發自內心讚嘆：「超愛運動員的眼神，那不是演出來的，而是多年來訓練的底蘊。」

《突破高牆》到巴黎奧運 孫振勇敢追夢之路

霹靂舞選手孫振表示，由於本屆奧運首次將霹靂舞納入賽程，能取得巴黎奧運的門票並為台灣寫下新頁，對我而言意義非凡，對台灣街舞更是一個極其難得的歷史時刻。孫振感性地分享，台灣大哥大在2022年的「勇敢追夢5.0」發表了《Break the Limit突破高牆》霹靂舞紀實片，記錄了自己準備前進巴黎奧運的故事。而今年，自己的身影也出現在「勇敢追夢7.0」的《Never Give Up》MV中，真切地實現了前進奧運的目標，內心的感動更加震撼。面對人生中第一次也是可能最後一次的奧運，將好好享受這趟奇幻旅程。

郭婞淳專注當下每一把試舉 再戰奧運征戰花都

舉重選手郭婞淳繼2021年東京奧運取得金牌後，今年將再次出戰奧運，郭婞淳表示：「在東京奧運時，我對對手更了解，狀態也更好，信心十足。而這次巴黎奧運有許多新秀崛起，目前傷勢也尚未明朗，再次挑戰同一座山不容易，但我相信會看到不同的風景和感受，十分珍惜這次機會。正如之前看過的書中所說：『當我站上這個舞台，我必須先忘記金牌，專注於當下的每一把試舉，只有試舉成功了，勝算才會更大。』我將全力以赴、能所不能，展現最好的自己。」

▼舉重選手郭婞淳再戰奧運征戰花都，表示專注當下每一把試舉，將全力以赴、能所不能，展現最好的自己。



楊勇緯回歸初心 全力以赴面對各種挑戰 力拼金牌

以奧運頭號種子前進巴黎，再度前往最高殿堂的柔道選手楊勇緯，分享自己的明確目標就是挑戰金牌，未來每場比賽都會用平常心面對，從日常的細節開始，演練各種可能，回歸初心，維持挑戰者心態，用當下最好的自己去迎戰奧運，如同《Never Give up》歌詞中提到「你是誰，會是誰，只有你能主宰」，將全力以赴面對各種挑戰，力拼金牌。

鄭怡靜再戰奧運 感性分享與球迷間的「靜脈」情誼

桌球選手鄭怡靜今年將第三次參戰奧運，對一路陪伴自己走來的夥伴真情流露，怡靜分享：「身邊有很多球迷朋友從我打球剛開始就陪伴我到現在，對我而言，他們像球迷、像朋友，更像家人，也像生命中不可缺少的『血脈』，表姐逗趣說我是怡靜，他們像血脈，那就叫他們『靜脈』吧。謝謝大家在我漫步在沙漠拖著沙包走不動時，給我時刻關心跟支持，讓我慢慢看到綠洲。」

詹詠然與詹皓晴攜手前進巴黎奧運 力拚台灣網球隊史首面奧運獎牌

同樣連續3屆站上五環殿堂的網球好手詹皓晴，將攜手姊姊詹詠然力拚台灣網球隊史首面奧運獎牌。本次即將是自己最後一屆參與奧運的詹詠然分享，自從24歲被診斷出姿勢性心搏過速症，被迫放棄單打，甚至不確定自己能當多久的職業選手，經過數年的持續努力，我已經參加了五屆亞運和即將來臨的第四屆奧運，能夠再次披上中華隊戰袍，一切的努力都是值得的，在巴黎奧運上，將全力以赴最後一舞，毫不保留地展現自己。詠然更提及，應援曲《Never Give Up》讓她想起曾經有位教練說過：「永不放棄的重點不在於是否達成目標，而是在追夢的過程中啟發了多少人。」希望所有運動員在各自的項目中努力，克服看不見的挑戰，在短暫的運動生涯中，不懈追求更好，並將這精神傳承給下一代運動員。

從東京到巴黎奧運 徐薇淩無所畏懼的姿態迎戰

高爾夫球選手徐薇淩表示，2021年首次獲得東京奧運資格時，感到前所未有的興奮和激動，而今年獲得巴黎奧運資格，則有如釋重負的感覺。經歷過上次奧運，看到自己潛力和機會的無限可能，對於即將到來的巴黎奧運，感到更加成熟和穩定，希望能有更好的表現。徐薇淩同時分享到將秉持《Never Give Up》歌詞闡述無所畏懼的姿態迎戰巴黎奧運，拚出最好成績。

集氣鼓勵選手Let’s “Gold” 勇奪佳績！Never Give Up接唱、舞蹈大挑戰

台灣大哥大邀請民眾一起Never Give Up，鼓舞選手Let’s “Gold”，勇奪佳績！即日起至7月26日在Instagram舉辦與金曲歌王葛西瓦「Never Give Up接唱挑戰」，民眾使用Instagram「混搭」功能，與葛西瓦齊聲歌唱對出戰選手的應援之聲，公開上傳並標記指定帳號，即有機會獲得iPhone15或Google Pixel Buds Pro耳機及mo幣等。除了唱歌，也邀請民眾創意舞蹈助威，7月15日至8月11日止，台灣大哥大Facebook與Instagram推出「Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰」，民眾使用濾鏡參加，並在台灣大哥大Facebook活動貼文回覆影片，或於Instagram發布限時動態影片，並標註台灣大哥大帳號，以及回覆活動文，即有機會得到預計九月發表的最新iPhone、AirPods Pro第2代、總計萬元mo幣等好禮。

《Never Give Up》 IG接唱挑戰：https://twm5g.co/wZyt

《Never Give Up 2024巴黎奧運中華隊應援曲》完整版MV： https://twm5g.co/qnEj

《Never Give Up》馬上聽歌：https://orcd.co/nevergiveup_twm