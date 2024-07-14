成本低售價卻超貴！PTT一面倒點名「2消暑美食」：超級賺

▲網友好奇，什麼食物成本低卻賣很貴。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

物價上漲，外食越來越貴，吃早餐連加個蛋都要再三考慮，就有網友指出，自己是北漂青年，月薪只有28K，每天省吃儉用，吃每一餐都要精打細算，好奇有什麼食物是成本低，但卻賣超貴的，希望可以避開這些食物，把錢花在更值得的地方，貼文曝光，網友紛紛點名夏季消暑2聖品。

原PO在PTT發文，「有什麼成本很低卻可以賣超貴的食物？」身為北漂青年，月薪只有2萬8千元，沒車沒房，今年30歲了還在窮忙，過著縮衣節食的生活，每一餐都必須精打細算，「想吃但又不想讓別人賺太多，所以想問，有什麼成本很低卻可以賣超貴的食物，阿肥我就不吃」。

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貼文曝光，網友點名消暑2美食，「手搖飲料」和「冰品」，「飲料類的大多是成本低於售價甚多」、「手搖啊」、「手搖飲料，看到有賣百元以上」、「冰+糖水+食品添加物，就可以賣到上百」、「賣冰真的賺，成本超低」、「黑糖刨冰，就是冰塊和糖水」、「飲料類的都很賺，就算早餐店都不例外」、「以前有去便利商店的總公司上過課，講師就說飲料的毛利高」、「手搖茶已經看到奶茶賣到150元的」。

另外，還有人提到，「無菜單真的是超低成本超暴利」、「果凍類」、「馬卡龍吧，不就一堆糖而已還賣這麼貴」、「原味雞蛋糕，就只有麵粉和蛋」。有網友指出，雖然成本低，但是店租、人事、裝潢等等都不便宜，「不能只看產品成本，但貴的是人力、店租、設備成本啊」、「很多食材本身成本就不貴，成本都在加工跟過程的包裝那些」、「手搖成本都在店租和人工」、「租店面的都是，錢大半都拿去付房租」。