台積電翻紅漲5元至1045　指數漲逾百點收復2萬4

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然美國前總統川普遇襲事件震驚全球，但資本市場反映淡定，惟台股在漲多拉回與美股走揚氣勢多空交戰下，今（15）日台積電（2330）開盤跌5元至1035元，隨後翻紅漲5元至1045元，指數漲逾百點衝破2萬4大關。台指期今開盤先漲逾270點一度收復2萬4大關，衝至24112點。

台積電上周衝出1080元歷史天價後，12日小幅回檔以1040元作收、全日跌幅雖達3.7%，但是單周仍漲3.48%。

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由於台積電法說18日（周四）登場，市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）需求強勁，追加4奈米產線訂單，投片量激增25%。市場預期台積電、鴻海、廣達等多檔個股都受惠，今日電子股表現同受各界留意。

國際股市表現上，美國前總統川普周六遇刺未遂消息傳出後，11月美國總統選舉勝算拉高，但美股期指在台北時間15日（周一）上午變動不大。日本股市因國定假日「海之日」休市一天，韓國KOSPI指數開盤上漲0.4%至2869.15點。

道瓊工業指數7月12日終場上漲247.15點或0.62%、收40000.90點，逼近40003.59點歷史最高收盤；單周上漲1.59%，為連續第2周走揚。那斯達克指數上漲115.04點或0.63%、收18398.45點，單周上漲0.25%，為連續6周走揚。標準普爾500指數上漲10.81點或0.55%、收5615.35點，單周上漲0.87%。費城半導體指數上漲75.53點或1.33%、收5775.19點，單周上漲2.1%，連2周走揚。