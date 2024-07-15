起飛了！川普遭槍擊「比特幣飆破6萬鎂」　「耳朵還在」大漲150倍

▲川普遭槍擊，相關迷因幣聞訊後瞬間大漲。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國前總統川普、共和黨籍總統候選人川普，於當地時間13日在賓州巴特勒（Butler）進行造勢活動之際，遭賓夕法尼亞當地20歲青年克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）持AR系步槍開火，川普本人雖未直接被子彈擊中，可右耳還是遭子彈射穿的提詞機玻璃給割傷。但後續有消息指出，川普遭遇槍擊的消息傳出後，不僅加密貨幣比特幣持續上漲，甚至突破6萬美元大關，一些與川普相關的迷因幣價格也持續高漲。

根據《彭博社》報導指出，在槍擊案發生後，比特幣的價格就持續攀升，在短短24小時內上漲5%，價格從原本的58427美元，上漲到如今的61454美元，創下近期來的新高。

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外界普遍認為，比特幣的上漲主要是源自於川普過去對加密貨幣的支持，不少投資人認為川普這次死裡逃生，未來選上總統的機會也會變高，後續以比特幣為首的加密貨幣會獲得更多的關注與支持。

事實上，川普過去為了獲得選民支持，的確花費很多心神再加密貨幣領域。先前田納西州納什維爾（Nashville, Tennessee）在即將舉行的比特幣會議的組織者表示，川普將在該活動上發表演說。

除此之外，川普曾於六月會見比特幣礦工，後續也在Truth Social發文表示「比特幣挖礦是對抗中央銀行數位貨幣（CBDC）的最後防線」。川普也在文章中表示，希望所有剩餘的比特幣都是「美國製造（MADE IN THE USA!!!）」也就是由美國的礦工所挖出。

而除了比特幣上漲外，在槍擊案發生後，一些與川普相關的迷因幣的價格也高歌猛進，其中包含「TRUMP」、「MAGA」、「Super Trump」等加密貨幣，就連與川普無關，但與本次事件有關的迷因幣「耳朵還在（The Ear Stays On）」，其價格在案發後6小時內狂漲150倍，市值一度達到1400外美元。但相對的，與拜登相關的迷因幣，像是「Jeo Boden」、「Jill Boden」等加密貨幣，在槍擊案發生後則是急遽下跌。

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