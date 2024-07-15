台中國際茶、咖啡暨烘焙展圓滿落幕　國內外逾4.7萬人觀展採購

▲左上圖國際買主對於台灣食品加工機械興趣濃厚；右上圖茗茶區的「茶美學體驗館」每日推出不同品茶活動，讓參觀民眾除了品茶，也能深度體驗茶文化；下圖阿里山精品咖啡豆已在國內外打響知名度，每年吸引業界專業買主競標限量生豆。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與展昭國際共同舉辦的2024年台中國際茶、咖啡暨烘焙展於7月15日圓滿閉幕，總計吸引國內外連鎖咖啡店、餐飲業者、飯店、通路商等超過4.7萬名參觀者蒞臨採購，現場買氣暢旺，商機蓬勃，獲參展商及參觀者高度肯定。

本展以「品茗好茶」、「飲盡黑金」以及「玩美烘焙」為三大主軸，各家參展企業的精彩展品在4天展期吸引滿滿人潮。由嘉義縣咖啡產業發展協會籌組的阿里山精品莊園咖啡專區已參展多年，協會鄭虞坪理事長、同時也是全台首家通過雨林聯盟認證咖啡豆的優遊吧斯瑪翡咖啡莊園董事長表示，今年參展效益極佳，透過展覽的推廣，讓更多咖啡產業人士體驗阿里山咖啡豆的品質與實力，期待打響「阿里山咖啡」品牌，並能揚名於國際。

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首次參展的Renaluxe睿納星公司則推出可少量烘焙的電熱式烘豆機，且能有效降低作業時產生的熱氣，提供烘豆的解決方案，另外也帶來榮獲2023年世界咖啡創新獎(World Coffee Innovation Awards)的咖啡冷萃機，其高效節能省時的功能，提供現場試烘試喝，吸引絡繹不絕的買主洽談，對參展成效相當滿意。

獲得2024年台中市十大伴手禮評審團大獎的米雪寶冰淇淋，以霧峰香米加入米?發酵製成米冰淇淋，並以自行釀造的益全香米甘酒(無酒精成分)取代糖，不僅營養無負擔，更是牙口不好的銀髮族或食欲不佳者最完美的替代米食。

此外，來自南投海拔2600公尺的華崗高冷茶，茶園水源引自合歡溪山泉水，得天獨厚的高山環境，孕育出與中低海拔茶區風味截然不同的烏龍茶，入口清香但餘韻無窮，吸引眾多茗茶愛好者駐足品嘗。

台灣手搖飲已是世界知名，現場多家台灣茶廠掌握國際趨勢的發展，研發出更多不同口味以迎合新世代的茶飲習慣與需求，推升台灣茶產業的國際能見度。

展覽的多元展示了最新的技術與創新的產品，更安排精彩的周邊活動，如「世界盃虹吸咖啡大賽」、「咖啡職人工作坊」、「茶美學體驗館」等，帶給參觀者獨特的感官饗宴，也滿足了觀展大眾的知識性需求。其中，由農業部指導、中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦的「台灣茶文化產業國際論壇」，探討台灣茶葉的品牌建立與產業發展，共吸引約200人參與，現場互動熱絡，為傳統茶飲文化與新世代提供深度交流的對話平台。

台中市糕餅公會主辦的「吃好餅閱讀台中」活動，每日以不同主題展演，透過糕餅師傅的精湛手藝，詮釋傳統糕點的職人精神，演繹出現代口感的色香味，每場活動都人潮滿滿，成功連結在地美食與文化傳承。

「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」已成為台灣中部食飲品產業最重要的展覽之一，也是廠商邁向國際市場的踏腳石，下屆訂於2025年7月11日至14日舉行，相關報名資訊將於本年12月公告，更多展覽消息請至展覽官網查詢。展覽官網：台中國際茶、咖啡暨烘焙展：https://www.tcfb.com.tw