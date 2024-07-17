台塑年度調薪3％　平均薪資逼近6萬元

▲台塑內湖總部大樓。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶2023年賺近440億元，年減逾51％，今年上半年獲利年增逾6成，營運重回成長軌道，台塑四寶董事長、工會代表今（17）日上午與台塑集團總裁王文淵會晤，討論年度調薪一案，最終通過調薪3％，平均每位員工調漲1740元，換算下來每人經常性薪資已逐步逼近6萬元。

台塑企業全國聯合會理事長陳鴻儒表示，會議11點開始，這1年來調薪的幅度將近3.127％，考慮今年上半年CPI約2.27％至2.3％，官方的說法可能採取比較保守，實際上整個物價的波動應該不只這樣，會談當中跟總裁面對面溝通，氣氛也蠻融洽，總裁考慮整個企業的經營，採取比較穩重、比較保守，但另一方面，也會照顧整個員工的福利，最後拍板定案就是3％實質調薪，如果以我們基層員工約57500元的平均薪資，換算下來是1740元。

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陳鴻儒指出，伙食津貼這次沒有調整，公司仍維持2400元伙食津貼，沒有再加600元，可能公司有不同的看法，總裁在會中有裁示，可能在今年或是明年當中會慢慢、階段性調整。

台塑工會代表、南亞仁武廠企業工會理事長吳祈忠補充，總裁說未來的景氣對台塑企業不是很好，希望能夠用保守的心態來經營事業，尤其在轉型當中，現在轉得太慢、要加速轉型，尤其AI一年的獲利效益66億，從2018年轉型到現在是還不夠快，希望要求主管要加速，還有產品要創新、要有新的產品出來，把原來沒有獲利的產品自然淘汰，隨時跟著時代的進步，要循序漸進，包括產品的服務、產品的創新不能停，沒有進步就是退步，這也是企業經營員工福利的基本的要件。

吳祈忠指出，工會能夠體會公司經營困難，工會也願意跟公司共體時艱，當然福利600的部分，以後會慢慢再來爭取，相信總裁今天也能夠體會，工會也是為公司，有公司才有員工，希望能珍惜這一份工作，在不景氣當中，希望工會提出的要求是合理的，相信總裁也能夠接受，希望工會跟公司在有獲利的時候能夠創造更多的獲利，這是工會跟公司協調的最後結果。

事實上，台塑四大公會代表本月11日已先與台塑集團總管理處會晤，討論年度調薪一案，爭取調薪3％加上伙食津貼600元，截至今年5月，集團員工平均薪資近5.8萬元，通過調薪3％，平均薪資已逼近6萬元。

據了解，台塑集團2021年年中拍板，員工每人加薪3.83％，並加發1萬元勤勉金，總計實質性薪資加上慰勉金調薪幅度高達5.33％；2022年爭取不要慰勉金，只要實質性薪資調漲，就高達4.5％，創下38年來最大實質性薪資調幅；2023年則是拍板調漲2.5％，沒有一次性慰勉金。

台塑四寶今日股價連袂上漲，其中，台塑（1301）盤中漲近6％，最高報60.5元；南亞（1303）盤中也漲近6％，最高報50.9元；台化（1326）盤中漲3％，最高報50.1元；台塑化（6505）則漲2％，最高報65.3元。