築間會員數破210萬　北中南倉儲建置明年Q3陸續啟用

▲築間在香港旺角打造築間一條街 。（圖／築間提供）



記者廖婕妤／台中報導

築間（7723）今（17）日召開供應商年會，邀請逾200家供應商齊聚，董事長林楷傑表示，築間目前現有10個品牌、會員數已突破210萬人，集團去年底啟動海外展店計畫，順利在香港銅鑼灣及旺角開出4個品牌、4家分店，更成功在旺角打造海外首個「築間餐飲聚落」，預計年底前要在日本大阪開出東北亞首家分店；另台灣的北、中、南倉儲建置將陸續完工啟用，預計最快明年7月台中會先完工，也期盼與供應商夥伴更深化合作。

林楷傑表示，築間現今10大品牌、全球已超過180家分店，今年Q1會員數已突破210萬人次，等於在台灣每10位中就有1位是會員；為強化總部後勤的倉儲、物流，除了建置完成的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區的倉儲建置也將陸續完工啟用，台中預計2025年7月完工啟用、基隆預計2026年完工，成為旗下10個品牌超過180家門店最強的後盾。

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林楷傑指出，隨著台灣餐飲市場競爭激烈，以及消費者喜好追新求變，集團快速調整餐飲品牌結構，逐步擴大門市規模，增加品牌知名度，進而帶動門市營業額表現，期能推動集團營收增長。

林楷傑提到，下半年將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落；海外則瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，香港旺角繼「築間幸福鍋物」、「築間台灣鹹酥雞」先後於6月開幕，燒肉品牌「燒肉Smile」亦將於7月進駐，也規劃年底前在日本大阪開出東北亞市場的首家分店。

築間今年上半年合併營收28.56億元，年增1.51％，寫同期新高；旗下目前共10個餐飲品牌，其中「築間幸福鍋物」營收占比達7成，鍋物湯底都是仰賴健創國際企業研發製造。

築間積極拓展旗下品牌的市場版圖，擴大營收規模，以推動業績穩健成長，為達成迅速展店目標，從食材採購、店面裝修到後端的訂位、行銷系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應商能量支援，也期待與合作夥伴攜手前進，共創新局。